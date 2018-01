Arsenal News | Wenger rischia una lunga squalifica

: RT @MirrorFootball: Conte denies Chelsea interest in Chiellini - MiniMasterSport : RT @MirrorFootball: Conte denies Chelsea interest in Chiellini - PremiumSportHD : #premiumsport #Arsenal, #Wenger: "#Sanchez e #Ozil via? Al loro posto due top". #calciomercatopremium - TutteLeNotizie : Premier League, Arsenal-Chelsea: Blues avanti di un soffio - HalabyMoemen : RT @MirrorFootball: Conte denies Chelsea interest in Chiellini - salvione : Calciomercato Arsenal, Wenger: «Sanchez e Ozil via? Al loro posto due top» -

Leggi la notizia su lanotiziasportiva

(Di martedì 2 gennaio 2018) L’allenatore dell’, Arséneunadopo le dure accuse rivolte all’arbitro Mike Dean. Il manager dell’, Arséneunaper aver rivolto delle accuse pesanti all’arbitro Mike Dean, reo di aver concesso un rigore inesistente per fallo di mano di Chambers nel finale dell’ultima partita con il West Bromwich Albion. Il francese, dopo aver battuto il record di Sir Alex Ferguson con 811 panchine in Premier League, non la prima volta che incorre in guai simili. Lo scorso Gennaio, futo per quattro turni per lo stesso motivo. Domenica sera, dopo il match,si era introdotto nello spogliatoio dell’arbitro contestando il suo operato e nella successiva conferenza stampa aveva rincarato la dose, mettendo in dubbio la preparazione dell’intera classe arbitrale ...