Arriva Switch Appstore | un nuovo store per homebrew | tool per Nintendo Switch

[Switch]RetroArch e SNES9x 2010 Arrivano sul Nintendo Switch : Il team Libretro festeggia l’arrivo su Nintendo Switch del port di RetroArch e SNES9x 2010 grazie allo sviluppatore mission2000.Naturalmente è nelle prime fasi di sviluppo non è ancora avviabile per gli utenti finali , in quanto manca un launcher per applicazioni homebrew. Inoltre, la ROM deve essere inserita in un file system SquashFS , che a sua volta deve essere incorporata nel file binario.Un vero rompicapo per gli utenti.In attesa di ...

Auto volanti - Dagli Usa Arriva la Samson Switchblade : Negli ultimi mesi sempre più aziende hanno presentato i propri progetti di Auto volanti. C'è chi, come la Volocopter, intende lanciare sul mercato dei taxi volanti a guida Autonoma, mentre altri, come l'americana Samson, puntano a creare soluzioni di mobilità personali.Piccolo aereo. Rispetto ad altri progetti di velivoli a decollo verticale, la Samson ha sviluppato un progetto di aereo convertibile in Automobile. La Switchblade è infatti un ...

Giga esclusiva Switch - Arriva Bayonetta 3 (e relativi 2 primi capitoli)! : La conturbante strega che potrebbe rivaleggiare in quanto a tamarraggine col buon Dante sta per tornare, e mantiene la sua prima fedeltà a casa Nintendo: infatti l’atteso Bayonetta 3 (ora ancora in sviluppo) uscirà come esclusiva per Switch! Proprio così, ed anzi a breve saranno disponibili per la piattaforma di casa nintendosa anche i due […] The post Giga esclusiva Switch, arriva Bayonetta 3 (e relativi 2 primi capitoli)! appeared ...

Giga esclusiva Switch - Arriva Bayonetta 3 (e relativi 2 primi capitoli)! : La conturbante strega che potrebbe rivaleggiare in quanto a tamarraggine col buon Dante sta per tornare, e mantiene la sua prima fedeltà a casa Nintendo: infatti l’atteso Bayonetta 3 (ora ancora in sviluppo) uscirà come esclusiva per Switch! Proprio così, ed anzi a breve saranno disponibili per la piattaforma di casa nintendosa anche i due […] The post Giga esclusiva Switch, arriva Bayonetta 3 (e relativi 2 primi capitoli)! appeared ...

Super Meat Boy : la versione Switch potrebbe Arrivare questo mese : Lo spietato Super Meat Boy è stato annunciato in arrivo per Nintendo Switch dal Team Meat e sembra proprio che in questo mese di dicembre gli utenti dell'ibrida di Nintendo potranno mettere le mani sul gioco. Come segnalato in una newsletter inviata dal team di sviluppo ai giocatori, Super Meat Boy potrebbe arrivare a breve in versione Switch, i lavori, infatti, sono ufficialmente terminati, ma gli sviluppatori vogliono regalare ai fan qualcosa ...

Yooka-Laylee : un nuovo platform indie Arriva su Nintendo Switch : Lo sviluppatore indipendente Playtonic ha annunciato l'arrivo di Yooka-Laylee per Nintendo Switch, riferisce Venturebeat.Si tratta di un gioco platform, successore spirituale della serie Banjo-Kazooie, sviluppato da molti ex dipendenti di Rare. I gioco ha raccolto 2,765,051 dollari grazie al crowdfunding di Kickstarter, per cui uscirà per PS4, Xbox One e PC l'11 aprile.Per quanto riguarda l'arrivo della versione per Switch, seppur prevista più ...

Timberman sta Arrivando su Switch : Timberman sta per giungere su Nintendo Switch, lo annuncia Forever Entertainment, riporta Nintendoeverything.Si tratta di un gioco dallo stile arcade vecchia scuola, e sarà sulla console ibrida di Nintendo entri i primi mesi del 2018, nessuna data in particolare è stata infatti specificata.In Timberman i giocatori devono tagliare la legna evitando i rami. Il concetto può sembrare molto semplice, ma il titolo è altrettanto difficile da ...

Natale sta Arrivando e Switch riceve un trailer in vista delle festività : La giornata di oggi è ovviamente focalizzata sulle grandi offerte del Black Friday, ma sapete bene che tra un mese arriva il Natale! La festività è sempre un'ottima occasione per regalare, o regalarsi, una console o il videogioco tanto atteso.Ebbene, alle imminenti festività natalizie si sta preparando Nintendo, che ha da poco condiviso in rete il trailer di Natale per Switch con tutte le sue esclusive.Nel video, riportato da Mynintendonews, ...

Caveman Warriors Arriva su Nintendo Switch : Lo studio di sviluppo JanduSoft, è lieto di annunciare, l’arrivo su Nintendo Switch di Caveman Warriors, un platform vecchia scuola e dal gusto nostalgico, rivolto a tutti gli appassionati del genere. Caveman Warriors disponibile su Nintendo Switch da Dicembre A partire dal 5 Dicembre, tramite l’eshop della neo piattaforma Nintendiana, è possibile acquistare Caveman Warriors, per giocarlo sia sul grande ...

Valkyria Chronicles 4 Arriva in Occidente su PS4 - Xbox One e Switch : SEGA è lieta di annunciare che Valkyria Chronicles 4 arriverà anche in terra nostrana su PS4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal prossimo anno. Valkyria Chronicles 4 nel 2018 anche in Europa Una storia di formazione al tempo della guerra: Valkyria Chronicles 4 si svolge durante lo stesso arco temporale di Valkyria Chronicles, ma si concentra su un nucleo di nuovi personaggi completamente inediti. I ...

Nintendo Switch Hacked : Arrivano Gli Homebrew Con Pegaswitch : Anche la console Nintendo Switch è stata bucata: con l’hack PegaSwitch è possibile avviare Homebrew e software non autorizzato, che però al momento non esiste Nintendo Switch Hack, Mod, Modding: bucato il firmware 3.0 con PegaSwitch Nintendo Switch è la nuovissima console portatile della casa nipponica che ha riscosso un successo davvero incredibile in tutto il mondo, Italia compresa. […]

Portal Knights Arriva su Nintendo Switch : Keen Games e 505 Games sono lieti di annunciare che Portal Knights, sarà disponibile sull‘eShop della Nintendo Switch a partire dal 23 Novembre al costo di 29,99€, mentre l’edizione Retail arriverà nei negozi dal 9 Febbraio. Portal Knights su Switch dal 23 Novembre Dopo il lancio mondiale su Steam, PC, PS4 e Xbox One, il GDR arriva anche sulla console Nintendiana con le seguenti ...

DOOM Arriva oggi su Nintendo Switch : Bethesda Softworks è lieta di annunciare che DOOM, l’acclamatissimo sparatutto in prima persona che ha definito un genere, è da oggi disponibile per Nintendo Switch. DOOM si ripropone come un moderno sparatutto, impegnativo, brutalmente divertente e giocabile ovunque grazie a Nintendo Switch. DOOM approda su Nintendo Switch Marty Stratton, produttore esecutivo di id Software afferma: Siamo felici di accogliere ...

Ben 10 Arriva oggi su Nintendo Switch - PlayStation 4 - Xbox One e PC Steam : A partire da oggi, Ben 10 è ufficialmente disponibile nei negozi su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, distribuito da Bandai Namco e realizzato da Cartoon Network. Armati di Omnitrix, i giocatori potranno scoprire e sbloccare 10 incredibili trasformazioni aliene che li aiuteranno a salvare il mondo dalla pericolosa minaccia. Ben 10 disponibile da oggi Creato Outright Games, il gioco offre una nuova emozionante avventura ispirata ...