Arriva la Befana della Croce Rossa Italiana di Lucca

Al Pareo Park Arriva la Befana! : ... dopo aver girato il mondo in lungo e in largo con la sua scopa volante, si fermerà per tre giorni nel parco più grande del Sud Italia dove intratterrà i bambini raccontando storie di un mondo ...

Arriva la Befana storm con temporali e nevicate : Il timido sole che sta accompagnando questi primi giorni di gennaio verrà spazzato via tra pochi giorni. Come sottolinenao gli esperti de ilMeteo.it sta per Arrivare un ciclone sul nostro Paese. Di fatto una perturbazione potrebbe abbattersi sulla Calabria e sulla Sicilia sul versante tirrenico. Altre piogge arriveranno su Toscana e Umbria. Arriverà ancora neve sui settori alpini sopra i 900-1000 metri. Le temperature comunque resteranno per il ...

Epifania 2018 - Arriva la Befana : ecco le IMMAGINI più divertenti per gli auguri su Whatsapp e Facebook [GALLERY] : 1/33 ...

Nel Beigua Arriva la Befana e ci porta al Monte Avzè : Dopo le 'fatiche' gastronomiche delle feste natalizie, è il momento di rimettersi in marcia sui sentieri, nella rilassante quiete dei boschi del Beigua: domenica 7 gennaio, per la prima uscita dell'...

Arriva la Befana per i bambini in difficoltà (ma solo italiani) : bufera social contro l'assessore : A Trieste Arriva la Befana e regala giochi usati per i bambini meno fortunati, ma solo se italiani. L'iniziativa annunciata su Facebook dall'assessore al Commercio del Comune di Trieste, Lorenzo Giorgi,

La magia delle feste continua : Arriva il nuovo albero Treedom in limited edition dedicato alla Befana : In vista della prossima Epifania la limited edition di Treedom dedicata alle festività si arricchisce: la Guava è infatti il nuovo albero che va ad affiancare Arancio, Cacao, Caffè e Moringa, le quattro specie lanciate in occasione del Natale. La Guava è un albero sempreverde originario del Sud America dai frutti ricchi di proprietà antiossidanti, veri e propri elisir di bellezza, e per questo è sinonimo di bellezza. È quindi il regalo perfetto ...