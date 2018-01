Arriva il primo ciclone dell' anno

Foligno - il primo nato del 2018 si chiama Ascanio - poi sono Arrivati altri 4 bimbi Nel 2017 il reparto diretto dal dottor Narducci ha ... : Foligno " È un bel maschietto il primo nato del 2018 all'ospedale di Foligno: si chiama Ascanio, pesa 3 kg 2 20 grammi ed è venuto al mondo a mezzanotte e mezza, in fretta e furia, da mamma straniera ...

FirstNet : Arriva la rete wireless per il primo soccorso che unisce tutti i 50 stati degli Stati Uniti : tutti i 50 Stati degli Stati Uniti hanno scelto di unirsi a FirstNet, la prima rete mobile nazionale a banda larga specificatamente dedicata al primo soccorso. La rete prenderà forma il prossimo anno. Questa notizia è molto importante dal momento che vigili del fuoco, paramedici, ufficiali di polizia e alti operatori del primo soccorso storicamente sono Stati svantaggiati in materia di comunicazioni mobili. Le giurisdizioni locali usano ...

Dalla Cina Arriva il primo “clone” di Samsung Galaxy S9 : arrivano Dalla Cina immagini e specifiche del primo clone di Samsung Galaxy S9 con specifiche di tutto rispetto e un prezzo interessante. L'articolo Dalla Cina arriva il primo “clone” di Samsung Galaxy S9 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Melone nuragico - a due anni dal primo ritrovamento Arrivano nuove rivelazioni : CAGLIARI - Nel 2015, la Banca del Germoplasma della Sardegna (BG-SAR), struttura facente parte del Centro Servizi HBK (Hortus Botanicus Karalitanus) dell'Università di Cagliari, in collaborazione con ...

Napoli - il primo posto sotto l'albero : con il pressing Arrivano anche i gol : Lo scatto che serviva dopo il sofferto inizio di dicembre: il Napoli è tornato al primo posto sorpassando l'Inter (a sorpresa battuta al Meazza dall'Udinese, primo ko stagionale) e il...

Aldo - Arriva il primo film senza Giovanni e Giacomo : Per Aldo Baglio erriva il primo film da solista senza Giovanni e Giacomo. Si chiama "L'indesiderato" l'esordio cinematografico del componente del trio ed è stato annunciato durante la...

Materazzi - che annuncio : 'Primo colpo dell'Inter - Arriva per 45 milioni' Video : Una delle societa' più attive nella prossima sessione di calciomercato, a gennaio, sara' sicuramente l'#Inter visto che nonostante l'ottima stagione [Video] disputata fino ad ora, la rosa necessita di rinforzi per poter dare ricambi di livello al tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti. La partita di Coppa Italia contro il Pordenone, vinta solo ai rigori per 5-4, infatti, ha dimostrato come alcune riserve non siano ancora pronte a giocare ad ...

Arriva in Italia il primo aggiornamento per Huawei Mate 10 Lite : dettagli su D002 : Stanno Arrivando segnalazioni piuttosto interessanti in questi minuti per coloro che da un po' di tempo a questa parte hanno deciso di acquistare un Huawei Mate 10 Lite. Lo smartphone Android, soprattutto a cavallo di appuntamenti come il Black Friday ed il Cyber Monday, ha registrato volumi di vendite davvero interessanti, al punto che un semplice aggiornamento come quello trapelato oggi 12 dicembre fa notizia qui in Italia. Insomma, dopo aver ...

Brexit! Breve riassunto - il portafoglio Arriva sempre primo : Quello di ieri (10 dicembre) non è un trattato quanto piuttosto una dichiarazione di intenti.L'accordo dice in pratica che, in assenza di una soluzione migliore, rimane tutto com'è, senza dover schiantarsi contro le regole del Wto (grossolana come spiegazione, ma per capirsi).Il problema è che il Regno Unito non può lasciare il mercato unico europeo senza creare di fatto un confine tra "le Irlande." (altrimenti si ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Davos 2017-2018. Klaebo marziano! Pellegrino primo degli “umani” : Arriva il podio per l’Italia! : Klaebo davanti, Pellegrino lì vicino e dietro ma molto dietro tutto il Mondo. arrivano conferme dalla sprint a tecnica libera di Davos rispetto a quanto visto finora ma soprattutto arriva il primo podio stagionale per Federico Pellegrino, secondo dietro al “marziano” Johannes Klaebo che ottiene la sua sesta vittoria stagionale su sette gare disputate finora, inavvicinabile. Il norvegese vince la finale della sprint di Davos a tecnica libera ...

Lamborghini Urus - il primo SUV made in Lambo è finalmente Arrivato : È stata una telenovela per mesi e mesi ma finalmente il primo SUV della Casa di Sant’Agata ha fatto il suo debutto. È la Lamborghini Urus, presentata in pompa magna da Stefano Domenicali in persona. Diciamolo subito: è una vera Lambo. È appariscente, potentissima, emoziona. E come tutte le Lambo di ultima generazione beneficia di tutto il know how del gruppo di cui fa parte. Prendete la piattaforma su cui è sviluppata, ad esempio. È lo ...

Video e dettagli del primo DLC di Star Wars Battlefront 2 - Arrivano Finn e Captain Phasma : Anche se le critiche attorno a Star Wars Battlefront 2 si fanno sempre più dure a causa delle microtransazioni, EA DICE è sempre concentrata sui prossimi DLC in uscita, in particolare quello dedicato al fil Gli Ultimi Jedi, in uscita il prossimo 13 dicembre. In questo DLC in particolare verranno introdotti gli eroi Finn (Resistenza) e Captain Phasma (primo Ordine). Ora i dataminer, quelli che scovano le novità dal codice di gioco e non solo, ...

Psg - il primo stop stagionale Arriva con lo Strasburgo : 2-1 : Prima sconfitta stagionale per il Paris Saint Germain battuto 2-1 in trasferta a Strasburgo nell'anticipo della 16esima giornata della Ligue1. I padroni di casa passano in vantaggio al 13' con Da ...