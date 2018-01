Secondo gli analisti - Apple potrebbe comprare Netflix - : Dall'altra distribuisce musica e film tramite iTunes e ha un servizio di streaming come Music. Ora però vuole diventare anche produttore. E qui Netflix diventerebbe strategica. Apple vuole produrre ...

Apple potrebbe comprare Netflix quest'anno : Apple e Netflix sono due colossi che si diversificano per il campo in cui lavorano. Come molti lettori già sapranno, Apple produce smartphone e al pari della Samsung si gioca il primo posto nel mondo delle vendite di smartphone. Netflix, dal suo canto è la regina delle piattaforme a pagamento dedicate alle serie TV in streaming. Secondo due analisti della Citigroup, Jim Suva e Asiya Merchant, la Casa della mela morsicata sarebbe interessata ...

Apple - iPhoneX troppo caro? Il prezzo potrebbe indebolire la domanda : (Teleborsa) - Giornata no per Apple che ieri 26 dicembre, a Wall Street ha ceduto il 2,54%. La corsa alle vendite del titolo del gruppo di Cupertino è stata innescata dalle voci secondo le quali il ...

iPhone X - Samsung potrebbe trarre profitto dalla vendita dei nuovi smartphone Apple : i motivi : Le news sul nuovissimo iPhone X iPhone X, Samsung potrebbe trarre profitto dalla vendita dei nuovi smartphone Apple: i motivi Si sa ormai che Apple e Samsung sono i due competitors che si contendono ...

Salute : in futuro l’Apple Watch potrebbe fare anche l’elettrocardiogramma : Secondo indiscrezioni riportate da Bloomberg Apple starebbe sviluppando per i suoi Apple Watch di prossima generazione un sensore biometrico per il monitoraggio continuo di elettrocardiogramma. L’Apple Watch 3 è già dotato di sensore per monitorare la frequenza cardiaca di chi lo indossa, ma il modulo in fase di sviluppo sarebbe ancora più avanzato e potrebbe aiutare a rilevare disturbi cardiaci anche gravi. Apple starebbe già effettuando ...

Tidal - il concorrente di Apple Music potrebbe fallire entro 6 mesi - : Fin dalla sua costituzione Tidal si è proposto come un servizio di Musica in streaming di alta qualità, con brani Hi-Fi riprodotti con codec lossless FLAC e ALAC. Distinto dalle altre offerte per il ...

Apple potrebbe acquisire Shazam : Pare che il colosso di Cupertino stia valutando la possibilità di procedere all'acquisizione di Shazam e l'operazione si potrebbe concludere a breve L'articolo Apple potrebbe acquisire Shazam è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Apple potrebbe scavalcare Samsung nelle vendite del quarto trimestre : Nell'ultimo trimestre del 2017 Apple potrebbe superare Samsung nella classifica di vendita, grazie a iPhone X e alle prestazioni di iPhone 8 Plus L'articolo Apple potrebbe scavalcare Samsung nelle vendite del quarto trimestre è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Apple potrebbe valere un triliardo a breve : Secondo le ultime analisi di mercato l'azienda Californiana della mela morsicata potrebbe diventare la prima azienda in assoluto al mondo dal valore di un triliardo di dollari, se volessimo scriverla in cifre sarebbero queste: $1.000.000.000.000. La cifra è talmente alta che è difficile immaginarsela. L'azienda di Cupertino vale attualmente 175 dollari per azione, quotata nella borsa di Wall Street. Quindi in totale il suo valore è di circa 900 ...