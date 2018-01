Apple e gli iPhone rallentati | ecco lo studente 17enne che l' ha scoperto

Apple potrebbe acquisire Netflix secondo gli analisti di Citi : D'altro canto, secondo voci piuttosto insistenti, sembra che Cupertino si stia preparando a lanciare un proprio servizio di streaming video, volto a contrastare Netflix . Ma, due analisti di Citi (...

Apple si scusa per il rallentamento degli iPhone e taglia i prezzi delle batterie : Apple fa mea culpa. Mentre aumenta il compenso di Tim Cook a 102 milioni di dollari, Cupertino in una lettera aperta ai suoi clienti si scusa per il rallentamento degli iPhone più vecchi e assicura: '...

iPhone rallentati : Apple si scusa e taglia il prezzo delle batterie : Apple ha chiesto ufficialmente scusa ai suoi clienti per la vicenda degli iPhone rallentati a causa della batteria invecchiata. In una lettera aperta e pubblicata su internet, l’azienda di Cupertino ha annunciato il taglio dei prezzi delle batterie fuori garanzia, che costeranno 29 dollari invece dei 79 chiesti oggi. A partire da gennaio e fino a dicembre, Apple darà il via alla campagna di sostituzione che interesserà i modelli di iPhone ...

Apple sta perdendo la scommessa iPhone X? Prezzo proibitivo - analisti tagliano stime sulle vendite : Apple rischia di perdere la scommessa sull'iPhone X , l'iPhone di lusso che ha lanciato al Prezzo di 999 dollari all'inizio di settembre. E' quanto emerge dalle stime degli analisti sulle vendite del ...

Ditta cinese fa causa ad Apple : il logo dell’App Store somiglia al suo : Una Ditta cinese di abbigliamento, Kon, ha fatto causa ad Apple per violazione di copyright, sostenendo che il logo utilizzato da Cupertino per l’App Store ricorda troppo il suo. Kon ha sottolineato che usa il suo marchio commerciale dal 2011 e che è stato registrato nel 2012, e che è stato ispirato dal cantante Johnny Rotten dei Sex Pistols. L’azienda chiede un risarcimento di 100mila yuan (pari a circa 15.200 dollari americani), il ...

Svelata la truffa degli iPhone. Class action contro Apple : Roma - Per una volta i «complottisti» avevano ragione: Apple frena intenzionalmente i vecchi modelli di iPhone. Che il piccolo gioiello tecnologico che ci ha cambiato la vita accusi un invecchiamento piuttosto precoce se n'era certamente accorto chiunque abbia in tasca un esemplare dello smartphone non proprio aggiornatissimo. Tanto che in Rete si era già sparso il sospetto che la casa di Cupertino applicasse ...

Technogym - gli allenamenti compatibili con Apple Watch : Calorie attive e totali, distanza, velocità, piani saliti, inclinazione e passo. Questi e altri dati non comunicati in precedenza verranno perfettamente sincronizzati da Technogym e Apple Watch durante l’allenamento. LEGGI ANCHEApple Watch Nike+: il coach (personale) da polso Questa nuova evoluzione dei prodotti per l’allenamento cardiovascolare permetterà agli utenti Apple Watch un monitoraggio ancora più approfondito da ...