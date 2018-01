Anticipazioni Un posto al sole | ANITA | “succederanno molte cose…”

Un Posto al Sole - Anticipazioni puntate dal primo al 5 gennaio 2018 : Il nuovo anno non si può aprire senza le nuove puntate di Un Posto al Sole. Ecco le anticipazioni della soap opera, in onda ogni sera dal lunedì al venerdì alle...

Un Posto al Sole : Anticipazioni 1-5 gennaio 2018. Caterina Vertova sarà una dark lady : Caterina Vertova Il 2018 si preannuncia ricco di novità per Un Posto al Sole. La soap di Rai3 già dal prossimo 9 gennaio vedrà, infatti, l’ingresso di un nuovo personaggio, una spietatissima dark lady di nome Veronica. A prestare il volto alla new entry, destinata a mettere i bastoni tra le ruote alla già troppo tormentata relazione tra Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), sarà Caterina Vertova. Per l’attrice, ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di martedì 2 gennaio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di martedì 2 gennaio 2018: Giunge finalmente il giorno in cui andrà in onda la finale del talent show Chef Parade, a cui ha partecipato Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), ma quest’ultimo non è per niente in vena di festeggiare l’avvenimento… Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli) organizzano per Patrizio una sorpresa al Caffè Vulcano, a cui dovrebbe prendere parte anche ...

Anticipazioni Un posto al sole trama puntate 1-5 gennaio 2018 : Salvo pronto a rapire la piccola Sofia! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 1 gennaio a venerdì 5 gennaio 2018: Salvo Prisco deciso a rapire la piccola Sofia! Diego ha un malore! Rossella scopre che il giovane soffre di problemi cardiaci! Vittorio inizia a guardare Anita Falco con occhi diversi, mentre Marina riceve una gradita sorpresa… Anticipazioni Un posto al sole: Salvo tesse un piano per poter rapire la piccola Sofia! Marina e Roberto hanno un sincero ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di lunedì 1° gennaio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di lunedì 1° gennaio 2018: puntata “fuori serie” quella di capodanno, in cui Guido (Germano Bellavia) avrebbe voluto salutare l’alba del 2018 tranquillo e a casa sua, mentre invece si ritroverà in una situazione irrequieta e particolare insieme a Mariella Altieri (Antonella Prisco) ed al vigile Cerruti (Cosimo Alberti). A consolare il nostro Guido sarà la vicinanza di Raffaele Giordano ...

Anticipazioni Un Posto al Sole : il nuovo ruolo di Diego - alias Francesco Vitiello : Francesco Vitiello, come abbiamo anticipato qualche tempo fa, ritorna a fare parte della soap Un Posto al Sole. L’attore, che manca da qualche tempo, era atteso dai fans, che ora si chiedono quale sarà il suo ruolo in quel del Palazzo Palladini e come saranno le future trame. Le Anticipazioni upas mostrano Diego con un futuro drammatico. Anticipazioni Upas: Il ritorno a Palazzo Palladini di Francesco Vitiello Francesco Vitiello, si ...

Anticipazioni Un posto al sole 2018 : SALVO vuole rapire SOFIA e… : A partire da stasera (29 dicembre), a Un posto al sole torna in primo piano la trama che vede protagonista il clan Prisco, con colpi di scena al cardiopalma in arrivo a breve! Nei prossimi giorni vedremo Valentina Brandi (Maria Chiara Augenti) intenta a cercare di riavvicinarsi ad Angela (Claudia Ruffo), tanto che chiederà a quest’ultima i motivi del suo improvviso e recente allontanamento. Come se la caverà la nostra protagonista? Le ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di venerdì 29 dicembre 2017 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di venerdì 29 dicembre 2017: Valentina Brandi (Maria Chiara Augenti) tente di riprendere i rapporti con Angela Poggi (Claudia Ruffo), intanto Gaetano Prisco (Fabio De Caro) affronta il figlio Salvo (Enrico Maria Pacini) e le sue sempre più frequenti richieste di denaro… Luisa Canfora (Sonia Aquino) e Franco Boschi (Peppe Zarbo) decidono di comune accordo di concedere a se stessi una pausa di ...

Un Posto al Sole - Anticipazioni puntate dall’1 al 5 gennaio 2018 : un Capodanno speciale : Nuova settimana per la soap napoletana Un Posto al Sole. Ecco a voi le anticipazioni sulle puntate dall’ 1 al 5 gennaio 2018. Anche per Guido è arrivato il nuovo anno, ma lo festeggerà con Mariella e Cerruti. Raffaele e gli altri amici gli faranno compagnia. Molti saranno i colpi di scena, Salvo Prisco sta preparando una folle strategia. Angela e Franco potrebbero subirne le conseguenze. Diego Giordano inoltre, a quanto pare, sta ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di giovedì 28 dicembre 2017 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di giovedì 28 dicembre 2017: In Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) serpeggia sempre più la gelosia verso Diego (Francesco Vitiello), il fratello tornato da poco. Intanto Rossella (Giorgia Gianetiempo) appare intenzionata ad un riavvicinamento, ma Patrizio sembra preso da altro… La guerra di sempre tra Renato (Marzio Honorato) e Raffaele (Patrizio Rispo) sembra stavolta andare a favore del primo, ma ...