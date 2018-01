Andrea e Giulia litigano a Capodanno 2018 | ecco cos' è successo

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ In montagna con Andrea e Giulia : siparietto a letto su Instagram : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, amore a gonfie vele per la coppia che pensa a progetti di vita importanti aspettando l'arrivo del nuovo anno in montagna.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 20:32:00 GMT)

CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER/ In montagna con Andrea e Giulia : la reazione di Francesco Monte : CECILIA RODRIGUEZ e IGNAZIO MOSER, amore a gonfie vele per la coppia che pensa a progetti di vita importanti aspettando l'arrivo del nuovo anno in montagna.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 17:38:00 GMT)

Cecilia e Ignazio a Trento con Andrea e Giulia : vacanza sulla neve : Ignazio e Cecilia a sciare in compagnia di Giulia e Andrea La coppia composta da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez ha fatto molto discutere all’interno della Casa del Grande Fratello Vip a causa del comportamento dell’argentina. La ragazza infatti è entrata nel reality da fidanzata- con Francesco Monte – ed è uscita allo stesso modo ma […] L'articolo Cecilia e Ignazio a Trento con Andrea e Giulia: vacanza sulla neve ...

Giulia De Lellis - l’ammissione : “Sono ingrassata - non riesco a perdere peso” - Andrea commenta : Giulia De Lellis: “Sono ingrassata, non riesco a perdere peso”, Andrea Damante commenta Diversi curiosi e fan di Giulia De Lellis hanno notato che la loro beniamina ha messo su qualche chiletto durante e dopo l’avventura al Grande Fratello Vip. Dopotutto la vita sedentaria proposta dal reality è una tentazione alla forchetta che rende spesso […] L'articolo Giulia De Lellis, l’ammissione: “Sono ingrassata, non ...

Giulia De Lellis : "Le bimbe mi seguono ovunque e mi proteggono. Matrimonio con Andrea Damante? Aspetto la proposta..." (video) : Chi sono le bimbe di Giulia De Lellis? L'"arcano" è stato svelato durante il Maurizio Costanzo Show (voto: 6,5) nella puntata di giovedì 14 dicembre su Canale 5.prosegui la letturaGiulia De Lellis: "Le bimbe mi seguono ovunque e mi proteggono. Matrimonio con Andrea Damante? Aspetto la proposta..." (video) pubblicato su Realityshow 15 dicembre 2017 11:00.

GIULIA DE LELLIS/ A quando le nozze con Andrea Damante? (Maurizio Costanzo Show) : Appuntamento a questa sera con GIULIA De LELLIS, che assieme ad altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2 sarà fra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show.(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 22:07:00 GMT)

Giulia De Lellis e Andrea Damante / L’ex tronista parla di nozze : ‘So già dove glielo chiederò…’ (GF Vip 2) : Giulia De Lellis e Andrea Damante, dopo il Grande Fratello Vip 2 per la coppia è tempo di nozze? L'ex tronista di Uomini e Donne ha già le idee molto chiare.(Pubblicato il Mon, 11 Dec 2017 18:57:00 GMT)

GRANDE FRATELLO VIP 2017/ Giulia De Lellis e Andrea Damante : la promessa d'amore in tv : GRANDE FRATELLO Vip 2017, dopo il GRANDE successo ottenuto con la vittoria di Daniele Bossari, il pubblico pensa alla prossima edizione: chi entrerà nella casa?(Pubblicato il Mon, 11 Dec 2017 12:47:00 GMT)

Giulia De Lellis - matrimonio con Andrea Damante : 'Ho già scelto il luogo' : Giulia De Lellis sembrava la promessa vincitrice del Grande Fratello Vip e invece ha ottenuto solo un quarto posto, ciononostante sembra averla presa nel migliore dei modi, e lo ha raccontato anche a ...

Giulia De Lellis / Andrea Damante confessa : "Credevo e speravo che vincesse" (Verissimo) : Video, Giulia De Lellis appena uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip ci ha tenuto a prendere le distanze dal vincitore dell'edizione 2018, Daniele Bossari.(Pubblicato il Sat, 09 Dec 2017 17:20:00 GMT)

Andrea DAMANTE/ E Giulia De Lellis a cena con Ignazio e Cecilia (Verissimo) : Oggi pomeriggio ANDREA DAMANTE sarà ospite di Verissimo al fianco del vincitore e dei finalisti del Gf Vip 2017, gomito a gomito con la fidanzata Giulia De Lellis(Pubblicato il Sat, 09 Dec 2017 11:04:00 GMT)

Giulia De Lellis ed Andrea Damante presto sposi? Ecco le prove Video : La seconda edizione del reality più longevo d'Italia si è conclusa lunedì scorso con la vittoria di Daniele Bossari. Il grande successo di pubblico, sia dal punto di vista degli ascolti sia sui social network, ha decretato con certezza una terza edizione del programma, con Ilary Blasi ed Alfonso Signorini al timone. La grande fortuna di tale programma è nella scelta dei protagonisti che, dopo vari casting e attente osservazioni da parte degli ...

Giulia De Lellis ed Andrea Damante presto sposi? Ecco le prove : La seconda edizione del reality più longevo d'Italia si è conclusa lunedì scorso con la vittoria di Daniele Bossari. Il grande successo di pubblico, sia dal punto di vista degli ascolti sia sui social network, ha decretato con certezza una terza edizione del programma, con Ilary Blasi ed Alfonso Signorini al timone. La grande fortuna di tale programma è nella scelta dei protagonisti che, dopo vari casting e attente osservazioni da parte degli ...

GF Vip 2 a Verissimo : Giulia De Lellis ama Andrea Damante - Aida Yespica sta con Geppy - Luca Onestini contro Soleil Sorgé - Ivana Mrazova single? : Sabato 9 dicembre in esclusiva a Verissimo (voto: 6), in onda dalle 16 su Canale 5, sono ospiti tutti i finalisti dell’edizione appena terminata di Grande Fratello Vip 2. Daniele Bossari: "GF Vip? Inizialmente non volevo farlo. Filippa Lagerback ha dovuto sopportare per 6 anni la mia autodistruzione..." prosegui la letturaGF Vip 2 a Verissimo: Giulia De Lellis ama Andrea Damante, Aida ...