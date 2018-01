Ambiente | Assobioplastiche | costo dei sacchetti fino a 4 | 5 euro l’anno a persona

: Ambiente: Assobioplastiche, costo sacchetti fino a 4,5 euro l'anno a persona - TutteLeNotizie : Ambiente: Assobioplastiche, costo sacchetti fino a 4,5 euro l'anno a persona - Sicinform : Bioshopper frutta e verdura, "spesa fino a 4,5 euro all'anno a persona" - telodogratis : Ambiente: Assobioplastiche, costo sacchetti fino a 4,5 euro l’anno a persona - naturaeambiente : Ambiente: Assobioplastiche, costo sacchetti fino a 4,5 euro l'anno a persona - sherlock5stelle : Ambiente: Assobioplastiche, costo sacchetti fino a 4,5 euro l'anno a persona : -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 2 gennaio 2018) “Le prime rilevazioni del nostro Osservatorio presso la grande distribuzione ci indicano posizionamenti di prezzo compresi tra gli 0,01 e gli 0,03a sacchetto che, in base agli attuali consumi e ai ben noti sprechi delle suddette buste, stimati in circa 9 miliardi di pezzi/anno, ossia 150 pro capite, potrebbero comportare una spesa compresa tra 1,5/anno e 4,5/anno a“: lo dichiara Marco Versari, presidente di, in riferimento alle dichiarazioni del Codacons relative al provvedimento suiper il primo imballo alimentare. “In ogni caso,ribadisce il suo massimo impegno a monitorare il mercato affinché non si verifichino speculazioni sui prezzi o altre anomalie“, conclude. L'articolodeia 4,5l’anno asembra essere il primo su Meteo ...