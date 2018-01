Allarme Buddha blues | la super canna elettronica

: RT @acudipa: In ospedale dopo la super "canna" elettronica: allarme per il Buddha Blues #thc #cannabis #acudipa #buddhablues - gemma_ac : RT @acudipa: In ospedale dopo la super "canna" elettronica: allarme per il Buddha Blues #thc #cannabis #acudipa #buddhablues - MasciTini : RT @acudipa: In ospedale dopo la super "canna" elettronica: allarme per il Buddha Blues #thc #cannabis #acudipa #buddhablues - acudipa : In ospedale dopo la super "canna" elettronica: allarme per il Buddha Blues #thc #cannabis #acudipa #buddhablues - Luna_Cip : RT @RiccardoGatti: In ospedale dopo la super "canna" elettronica: allarme per il Buddha Blues - RiccardoGatti : In ospedale dopo la super "canna" elettronica: allarme per il Buddha Blues -

(Di martedì 2 gennaio 2018) In Francia è scattato l'per una nuova droga che sta dilagando tra i giovani, la. Si tratta di un prodotto sintetico che si presenta sotto forma di liquido per sigarette elettroniche ed ha una concentrazione di thc - il principio attivo della #bis - del 95%. E' quindi molto più potente della classica marijuana VIDEO, che generalmente contiene una percentuale di thc che, anche nelle varieta' più potenti, nona il 15-20%. Oltralpe diversi giovani sono finiti all'ospedale dopo averla assunta. Il problemaLa preoccupazione per questa nuova droga in Francia è emersa a meta' dicembre, quando il direttore di un centro di formazione della regione di Brest ha messo inle autorita' circa i pesanti sintomi accusati da alcuni giovani che avevano assunto la sostanza: allucinazioni, paranoia e addirittura paralisi VIDEO. Effetti ...