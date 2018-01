Alice nel paese delle meraviglie al Teatro Cassia

Triathlon - all’Italia serve un cambio di passo nel 2018. Non può bastare solo Alice Betto : L’obiettivo del 2018 del Triathlon italiano è senza dubbio quello di cominciare a raccogliere i frutti del progetto avviato nel corso della scorsa annata da Joel Filliol, l’Olympic Performance Director della Nazionale, che punta diritto a Tokyo 2020: bisogna andare oltre i risultati individuali di Alice Betto, che hanno salvato la scorsa stagione. L’atleta delle Fiamme Oro, che sarà l’unica azzurra in fascia Olympic A, proverà ...

Goleada Rieti nel test amichevole di CantAlice : i ragazzi di Parlato vincono 8-0 : Cantalice-Rieti 0-8 Cantalice Pezzotti, Piergallini, Dini, Cianetti, Salvi, Suarew, Gregori, Monaco, Agnesi, Ortenzi. Allenatore: Patacchiola. Rieti primo tempo (4-3-1-2): Scaramuzzino, Dionisi, ...

Ciclocross : Alice Maria Arzuffi in trionfo a Bredene nel BricoCross : Colpaccio per Alice Maria Arzuffi in Belgio. L’azzurra, ventitreene, già splendido bronzo nella prova femminile degli Europei di Ciclocross, è riuscita ad agguantare un eccellente successo nella quarta tappa del BricoCross. Davvero un risultato eccezionale in casa Italia dalla terra belga: a Bredene l’azzurra è riuscita a battere la britannica Helen Wyman e la belga Loes Sels. Positiva quinta piazza per l’altra azzurra al via, ...

Third Wheel - un appuntamento al buio in macchina? Succede nel nuovo programma di Michele Bravi e Alice Venturi : Il gioco delle coppie in automobile. Arriva sulla piattaforma Vodafone TV il dating show Third Wheel. Esperimento buffo nel tono e rapidissimo nel minutaggio di un appuntamento al buio sopra una macchina in transito. Dal 14 dicembre 2017 sono disponibili i dodici minuti della prima puntata condotta da Michele Bravi e Alice Venturi che, grazie ad un ampio mini van dai vetri oscurati, e alla funzione di autista a turno, fanno incontrare coppie di ...

Brindisi di Natale : la trappola è nel cAlice : Il Natale di una volta e quello moderno. In 3 secoli molto è cambiato: lo stile degli addobbi, lo spirito con cui si vivono le feste, le portate che finiscono in tavola. Ma non solo. Anche i calici non sono più gli stessi: dal 1700 a oggi si sono ingranditi di 7 volte, con conseguente maggior tendenza ad alzare il gomito. E la scienza, con un rigore che non si incrina neanche sotto il vischio, porta le prove di questa virata verso la taglia XL. ...

Brindisi di Natale - la trappola è nel cAlice : E la scienza, con un rigore che non si incrina neanche sotto il vischio, porta le prove di questa virata verso la taglia XL. Uno studio, non a caso pubblicato nel numero natalizio del 'British ...

Brindisi di Natale - la trappola è nel cAlice : E la scienza, con un rigore che non si incrina neanche sotto il vischio, porta le prove di questa virata verso la taglia XL. Uno studio, non a caso pubblicato nel numero natalizio del 'British ...

Brindisi di Natale - la trappola è nel cAlice : E la scienza, con un rigore che non si incrina neanche sotto il vischio, porta le prove di questa virata verso la taglia XL. Uno studio, non a caso pubblicato nel numero natalizio del 'British ...

Più che avventure - le difficili disavventure di Alice nel Paese delle Meraviglie : "Alice presto giunse alla conclusione che si trattasse di un gioco davvero difficile"Molti di noi conoscono il romanzo fantasticoAlice nel Paese delle Meraviglie, pubblicato per la prima volta nel 1865 dal matematico e reverendo inglese noto con lo pseudonimo di Lewis Carrol. Il plot è fantasioso e l'incipit da manuale: sognando di seguire un coniglio bianco, la giovanissima Alice precipita in un mondo di stranezze, paradossi e ...

Don Matteo 11 - nel cast anche Miss Italia 2017 Alice Rachele Arlanch : Una Miss nel cast di Don Matteo 11. La nuova stagione dell’amata fiction di Rai1 arriverà in tv nel 2018, ma da mesi si rincorrono notizie direttamente dal set dal momento che sono in corso le riprese. In un’intervista a Oggi Alice Rachele Arlanch, Miss Italia 2017, annuncia di essere una delle new entry del cast, anche se apparirà solamente nell’ultima puntata. Un’esperienza entusiasmante per Alice, che spiega: Sono ...

Miss Italia Alice Rachele Arlanch nel cast di Don Matteo : Alice Rachele Arlanch nel cast di Don Matteo Alice Rachele Arlanch è stata eletta Miss Italia 2017 a settembre. Adesso è entrata a far parte del cast di Don Matteo. Il suo ruolo è stato inserito nella parte finale dell’ultima puntata dell’undicesima edizione della fiction. La bellissima ragazza reciterà insieme a Nino Frassica ed è stata […] L'articolo Miss Italia Alice Rachele Arlanch nel cast di Don Matteo proviene da Gossip ...

SAliceto di Cadeo - straniero furioso nel ristorante : lancia sedie contro clienti e lo distrugge : PIACENZA Uno straniero ha scatenato il panico in un ristorante di Saliceto di Cadeo, in provincia di Piacenza, la sera di domenica 3 febbraio. L'uomo, originario dell'est, dopo aver cenato nel locale ...

Alice nella città - Ferdinand il 29 novembre alla Casa del Cinema : L’animazione targata Blu Sky Studios e distribuita da 20th Century Fox sarà protagonista di un evento speciale dedicato alle scuole Mercoledì 29 novembre alle 11... L'articolo Alice nella città, Ferdinand il 29 novembre alla Casa del Cinema su Roma Daily News.

Alice Cooper in un unico show - Vinicio Capossela in teatro con lo spettacolo 'Ombre nell'Inverno' - Musica - Spettacoli : Marina Rei in acustico per Lady Day , un 'momento di Musica e di riflessione e confronto sulle attuali condizioni del mondo femminile'. Sul palco si alterneranno anche le cantautrici Veronica Marchi ,...