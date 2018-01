Alfa Romeo Stelvio | allo studio la sette posti e la ibrida

Alfa Romeo - Fiat - Ferrari - Maserati - Jeep - FCA : le migliori notizie della settimana (25-31 dicembre) : Continuate a seguirci in questi giorni, sia dal sito che dai nostri canali social, per tutti gli aggiornamenti sul mondo delle quattro ruote italiano. ClubAlfa.it sarà attivo per tutto il periodo di ...

Alfa Romeo Essenza : una shooting brake così non si era mai vista RENDERING : Non a caso lo stesso Lorenzo Prati ha dichiarato che nel dar vita alla Essenza si è chiaramente ispirato alla silhouette della nuova Porsche Panamera Sport Turismo ma attingendo all'attuale ...

Alfa Romeo e Chi è Chi - il party di Natale : Lo scorso 20 dicembre, Alfa Romeo e Chi è Chi hanno festeggiato il Natale presso la Residenza Vignale di Milano alla presenza di tanti ospiti. La serata, organizzata da Crisalide Press è stata introdotta da una performance musicale che ha accolto gli ospiti nella prestigiosa Dimora Storica. I due brand hanno riproposto un appuntamento che è parte della storia del panorama editoriale italiano, il tradizionale incontro di Natale, con l’auspicio ...

Formula 1 - LAlfa Romeo-Sauber cerca personale : Saranno i primi risultati della cura Marchionne, ma LAlfa Romeo-Sauber F1 team, come si chiama ora la squadra elvetica, è alla ricerca di personale per rafforzare il proprio organico in vista della stagione 2018. La ricerca, naturalmente, è indirizzata a persone con esperienza nel settore. Si tratta, in primo luogo, di aerodinamici, senior e no, e di esperti di CFD, le simulazioni fluidodinamiche computerizzate; ma anche di progettisti meccanici ...

Alfa Romeo - la nuova 4C avrà un pieno di emozioni : Se Alfa Romeo ha scelto il ritorno in F1 dal 2018, inevitabile dovesse trovare nella sua gamma una ammiraglia emozionale , lasciando a Giulia e Stelvio il ruolo di portare vendite e alle rispettive ...

L'auto cresce in Europa : +5 - 8%. Corrono Jeep e Alfa Romeo : Per il quarantottesimo mese consecutivo crescono le immatricolazioni di auto nell'Europa dei 28 Paesi più Efta. Secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei, sono state a novembre ...

Fca - in Europa a novembre continua la forte crescita di Alfa Romeo (+23%) e Jeep (+28%) : TORINO - Sono in forte crescita i marchi Alfa Romeo e Jeep. Lo sottolinea il gruppo Fca commentando i dati del mercato europeo. Il Biscione aumenta le vendite del 23% a novembre e del 33,3% negli...

Alfa Romeo : la Giulia premiata ai MissionFleetAward : Dopo il successo dello scorso anno, si è da poco svolta la seconda edizione di MFA-MissionFleetAwards, dedicato al settore delle flotte. Al concorso si sono registrate 51 candidature, di cui 21 progetti...

Volvo XC40 - la vera rivale di Alfa Romeo Stelvio : Accostarle è senza dubbio una forzatura, perché la nuova Volvo XC40 ha nel mirino BMW X1 e Audi Q3 mentre Alfa Romeo Stelvio prende in consegna BMW X3 e Audi Q2. Eppure sono tante le ragioni che possono far nascere una sorta di braccio di ferro tra questi due suv. In primo luogo, entrambe sono candidate al premio Car Of The Year 2018. Dopo la sconfitta del Biscione nel 2017 con la Giulia, arresasi per pochi voti alla Peugeot 3008, Stelvio è tra ...

Siamo tornati : L’Alfa Romeo in Formula 1 : Siamo tornati: L’alfa Romeo in Formula 1 L’Alfa Romeo , L’azienda automobilistica italiana nota per la produzione di autovetture di carattere sportivo dopo i successi delle nuove scommesse fatte sulla Giulia e sullo Stelvio torna a far parlare di se anche in Formula uno. Il 2 dicembre infatti è stata presentata l’auto che l’anno prossimo parteciperà al Mondiale di Formula 1 per […] L'articolo Siamo tornati: L’alfa ...

Alfa Romeo in F.1 - Dalla 158 alla Sauber - FOTO GALLERY : Il secondo dopoguerra, unarzilla vecchietta e la gloria: si può sintetizzare così la leggenda del Biscione, ora sponsor della Sauber, agli albori della Formula 1. La 158, presto ribattezzata Alfetta, era stata progettata nel 37 da tecnici dellAlfa, a quellepoca distaccati presso la Scuderia Ferrari di Modena, per partecipare alle gare di monoposto con motore 1.500, che affiancavano le sorelle maggiori con propulsori di 3.0 litri. alla sua ...

Inaugurata a Parigi la Fia Hall of Fame - l'Alfa Romeo 158 prima campionessa di Formula 1 : CAIBAL GP di Silverstone 1950, Farina sull'Alfetta Quando la 158 debuttò nel Campionato del Mondo di F1 la potenza dell'Alfa Romeo 158 salì a 350 CV per 290 km/h, e le vetture furono affidate alla ...

Alfa Romeo - Al volante della Stelvio Quadrifoglio - VIDEO : Finalmente abbiamo avuto modo di saggiare in prima persona le doti della Suv più performante del Biscione su un terreno molto particolare. Il direttore Gian Luca Pellegrini, infatti, è stato a Dubai per guidare in anteprima l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Il test si è svolto su una strada mozzafiato, che viene considerata lo "Stelvio degli Emirati Arabi" per le sue molteplici curve in salita. Adrenalina garantita. Motore ...

Alfa Romeo Stelvio 2018 : prezzi e dettagli su interni - dimensioni e motori : All’inizio del 2017 ha debuttato in Italia il primo SUV di medie dimensioni della storia dell’Alfa Romeo. La First Edition è stata chiamata Alfa Romeo Stelvio 2018, ed è ordinabile dai consumatori ad un prezzo di 57.300 euro. Nei mesi successivi è stata presentata durante l’ultimo Salone di Los Angeles un’altra creazione e versione sportiva dell’Alfa Romeo: L’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Per quest’ultima gli ordini sono stati aperti lo ...