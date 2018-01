Alex Di Giorgio e Nicolò Mantovani Il nuotatore è fidanzato da otto mesi? Ecco il post

Ivan Marino/ Accusato di stalking ex corteggiatore di Uomini e Donne : vittime Alex Di Giorgio e Marco Carta : Ivan Marino, ex corteggiatore di Uomini e Donne, è stato denunciato per stalking, minacce e sostituzione di persona. Contro di lui le testimonianze delle vittime...(Pubblicato il Sun, 10 Dec 2017 16:12:00 GMT)