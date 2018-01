Albenga - litiga con il compagno e si getta in mare : ricerche senza esito : Cosa sia veramente successo e cosa sia passato per la mente della giovane donna che ha abbandonato il locale in cui stava festeggiando il Capodanno con il fidanzato per compiere un gesto sconsiderato, resta ancora tutto da capire. Per ora c'è solo il crudo e sconvolgente dato di realtà: Alessia Puppo, 30enne di origine piemontese, da domenica notte è dispersa nelle acque liguri tra Albenga e Alassio. Quasi alla mezzanotte di Capodanno, nel mezzo ...

Albenga - litiga la notte di Capodanno col fidanzato e si getta in mare : Una litigata nella notte di San Silvestro e il Capodanno di una coppia si trasforma in dramma. Questa storia arriva da Albenga, provincia di Savona e racconta come una discussione possa trasformarsi in un gesto improvviso e inaspettato. Una donna di 30 anni la scorsa notte si sarebbe gettata in mare dopo aver litigato col il proprio fidanzato. A ricostruire quanto accaduto, come riporta laStampa, sono stati gli amici della coppia che si ...

Litiga col fidanzato e si getta in mare : 30enne dispersa ad Albenga : Roma, 1 gen. (AdnKronos) - Sono in corso le ricerche della ragazza di 30 anni dispersa in mare da ieri sera ad Albenga, in provincia di Savona. La giovane, secondo quanto ricostruito finora, dopo una lite con il fidanzato mentre si trovavano in una discoteca sulla spiaggia, si sarebbe gettata in mar

Litiga col fidanzato e si getta in mare : 30enne dispersa ad Albenga : Sono in corso le ricerche della ragazza di 30 anni dispersa in mare da ieri sera ad Albenga, in provincia di Savona . La giovane, secondo quanto ricostruito finora, dopo una lite con il fidanzato ...

Litiga col fidanzato alla cena di Capodanno e si getta in mare. Si cerca la trentenne sparita ieri notte ad Albenga : Dalla scorsa notte sono in corso le ricerche di una donna di circa 30 anni che si sarebbe gettata in mare ad Albenga (Savona) dopo una lite con il fidanzato e non sarebbe più ricomparsa....