Al Teatro Eliseo : Stefano Fresi - Giorgio Pasotti - Violante Placido e Paolo Ruffini in scena con “Sogno di una notte di mezza estate” : Al Teatro Eliseo dal 9 al 28 gennaio Stefano Fresi, Giorgio Pasotti, Violante Placido e Paolo Ruffini in scena con “Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare adattato da Massimiliano Bruno e Francesco Bellomo. Un vero e proprio teorema sull’amore ma anche sul nonsense della vita degli uomini che si rincorrono e che si affannano per amarsi, che si innamorano e si desiderano senza spiegazioni, che si incontrano per una ...