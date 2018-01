AIDAA | in Italia microchippati solo 300 000 gatti su 10 milioni

AIDAA : botti di Capodanno vietati in 3.310 Comuni italiani : “Nella conta dei danni della notte di San Silvestro del 2017 non si contarono per fortuna morti tra gli umani, ma ci furono secondo i dati del dipartimento di pubblica sicurezza 184 feriti di cui 44 ricoverati in gravi condizioni e 38 arresti. Prima ancora che i festeggiamenti inizino quest’anno – spiega l’associazione ambientalista AIDAA in una nota – si contano già sequestri per una complessiva tonnellata di botti ...

Smog - AIDAA : in Italia muore un cane o un gatto ogni 20 minuti : Secondo l’Agenzia Europea dell’Ambiente (Eea) ogni anno in Europa muoiono 467.000 persone a causa dello Smog che soffoca le grandi città. “Dato assolutamente impressionante anche se non inatteso. Purtroppo però oltre agli uomini a lasciare la pelle sono anche gli incolpevoli animali – spiega l’associazione animalista AIDAA in una nota – in particolare cani e gatti che vivono a contatto con lo Smog cittadino ...