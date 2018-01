Addio al giudice Ferdinando Imposimato | in prima linea contro la Buona Scuola di Renzi

Addio al giudice Federico Imposimato : in prima linea contro la Buona Scuola di Renzi : E’ morto questa mattina a Roma, al Policlinico Gemelli dov’era ricoverato, il giudice Ferdinando Imposimato: era stato ricoverato lo scorso 31 dicembre a seguito di un malore. Il senatore aveva 82 anni ed era originario della provincia di Caserta (era nato a Maddaloni il 9 aprile 1936). Ex magistrato, politico, avvocato e presidente onorario aggiunto della Suprema Corte di […] L'articolo Addio al giudice Federico Imposimato: in ...