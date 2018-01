A dieta per perdere peso dopo le feste? Basta aggiungere una spezia saporita per bruciare

dieta per disintossicarsi : bastano un paio di giorni a base di frutta e tisane : Chi si è davvero abbuffato a Natale e Capodanno, può aver accumulato dei chili di troppo, che possono anche aumentare se si arriva agli eccessi di fine anno senza fare attenzione agli alimenti ipocalorici come dolciumi e avanzi che dopo le festività spesso le famiglie italiane continuano a possedere in casa. 'Metodi facili, salutari e rapidi per la remise en forme' esistono - ha spiegato Ciro Vestita, nutrizionista e fitoterapeuta ...

dieta e tisana al finocchio per dimagrire 5 chili : La Dieta della tisana al finocchio promette di dimagrire fino a 5 chili in un mese. Ecco cosa si mangia.

Pancia Piatta in una settimana : esercizi e dieta velocissima per raggiungere il risultato : Come ottenere una Pancia Piatta in una settimana? Vediamo quali sono gli esercizi e la dieta appropriata per raggiungere velocemente questo risultato. A tutti piace essere in forma ed esibire una Pancia Piatta. Se non si hanno troppi chili addosso non è poi così difficile perderli in maniera abbastanza rapida e senza sforzi eccessivi. esercizi per ottenere la Pancia Piatta in una settimana Avere una Pancia Piatta è il desiderio di molti, ...

dieta detox post Natale : “No ai digiuni - ecco i consigli per dimagrire” : “Per rimediare alle abbuffate natalizie, e in vista di quelle previste per Capodanno e l’Epifania, bisogna puntare su un’alimentazione detox”. Lo ha raccomandato all’AGI la dietista nutrizionista Carmen Campana, secondo la quale è vietato digiunare o seguire diete “fai da te”. “Saltare i pasti – ha spiegato – è sbagliatissimo così come non è assolutamente necessaria la classica Dieta ...

dieta dei 3 giorni per dimagrire prima di Capodanno : La Dieta dei tre giorni per smaltire qualche chilo accumulato tra Natale e Santo Stefano e prepararsi a Capodanno. Ecco cosa si mangia.

La dieta dopo Natale per dimagrire e depurarsi : La dieta post Natale serve a far dimagrire e disintossicare l'organismo dalle abbuffate natalizie. Ecco cosa si mangia.

dieta metabolica per eliminare il grasso : La Dieta metabolica permette di eliminare il grasso in eccesso e di dimagrire in 13 giorni. Ecco cosa si mangia.

dieta libera per dimagrire di una taglia : La Dieta libera attiva il metabolismo e permette di perdere peso mangiando principalmente verdure, frutta e legumi. Ecco cosa si mangia.

dieta del merluzzo per dimagrire in poco tempo : La Dieta del merluzzo permette di dimagrire in maniera veloce. Nel menù giornaliero vanno inseriti anche frutta, verdura e legumi.

Dimenticate il conteggio di calorie : una dieta povera di determinati amminoacidi potrebbe essere la chiave per perdere peso : Un’epidemia mondiale di diabete e obesità ha portato molte persone a cercare di perdere peso mettendosi a dieta, ma diete a ridotte calorie sono notoriamente difficili da mantenere. Una nuova ricerca pubblicata nel Journal of Physiology indica che un ridotto consumo di specifici amminoacidi potrebbe combattere i problemi metabolici che si verificano in diabete e obesità. In uno studio sui topi, i ricercatori dell’University of Wisconsin-Madison ...

Come riattivare il metabolismo lento e pigro : dieta per dimagrire velocemente : Con le feste alle porte, il terrore della bilancia diventa ogni giorno più grande. Se vi state chiedendo Come perdere qualche chilo in più in vista del nuovo anno, non preoccupatevi. In questo articolo vedremo Come riattivare il vostro metabolismo, cosa mangiare e cosa è meglio evitare. Leggete con attenzione e non perdetevi nulla. metabolismo lento: che cos’è? La parola metabolismo, deriva dal greco e significa cambiamento. Detto in parole ...

dieta detox o disintossicante : un rimedio lampo per depurare l’organismo - ecco 10 alimenti consigliati : La Dieta detox o disintossicante è spesso una Dieta breve, se non lampo: ha lo scopo di depurare l’organismo da scorie e tossine esogene, create da stress, inquinamento, cure farmacologiche, alimentazione scorretta, assumendo cibi che aiutano a fare “pulizia” e a disintossicare l’organismo. Sentirsi appesantiti può essere una spiacevole conseguenza dell’alimentazione scorretta e di uno stile di vita sedentario: ci sono però 10 alimenti che ...

dieta detox per purificarci prima delle feste di Natale : Mancano solo pochi giorni all'inizio del Natale. Nel corso di queste festività è risaputo che si tende a prestare meno attenzione alla linea. La conseguenza di tutto ciò è che a feste finite ci ritroviamo a dover fare i conti con i chili accumulati. Tuttavia è possibile giocare d'anticipo, ovvero seguire un regime dietetico prima delle feste. In particolare è indicata una Dieta dissintossicante. Ma andiamo a considerare più nello specifico come ...

dieta : pera per dimagrire in fretta : Mangiare una pera al giorno durante una Dieta aiuta a perdere peso. Lo rivela uno studio della Louisiana State University.