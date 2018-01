Inizia nel migliore dei modi la Top 16 di EuroCup della Fiat Torino, che al PalaRuffini supera 90-76 il ...

Alice nel paese delle meraviglie al Teatro Cassia : Al Teatro Cassia, via Santa Giovanna Elisabetta 69, il 6 e 7 gennaio 2018 (doppi spettacoli ore 17.30 e ore 21.00) sul palco, tra sorrisi, stupore, faranno il loro ingresso: Alice, il Bianconiglio, ...

Viminale - su firme legge è chiara : ROMA, 2 GEN - "E' la legge n.165/2017 (Rosatellum bis ndr) a prevedere che tutte le firme debbano essere raccolte con l'indicazione dei candidati uninominali, senza in alcun modo differenziare tra ...

Eysseric oggetto misterioso della Fiorentina : l’ex Nizza manda un messaggio ai tifosi : L’avventura di Valentin Eysseric con la maglia della Fiorentina non è stata fin qui ottima. Il trequartista francese non si è ancora integrato ma ha voluto comunque mandare un messaggio ai tifosi viola: “Vi auguro un felice anno nuovo a voi e ai vostri cari. Che quest’anno 2018 sia bello e tutti i vostri desideri diventino realtà. Ho trascorso un anno eccellente a Nizza e Firenze. L’avventura con l’OGCN è stata magnifica anche se è ...

LOTTO/ Estrazioni di oggi 10eLotto e Superenalotto - 2 gennaio 2017 : i numeri vincenti! E il Jackpot... : Estrazione del LOTTO e SuperenaLOTTO di oggi 2 gennaio: 10eLOTTO, numeri vincenti del concorso Sisal n.1/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 21:45:00 GMT)

Patty Pravo/ Video "Buon 1918" - il nuovo augurio su Instagram stavolta con l'audio giusto : Patty Pravo, Video “Buon 1918”: gaffe in diretta Rai a L'anno che verrà della cantante. Le ultime notizie sul clamoroso errore (voluto o non voluto?) che è diventato subito virale(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 21:36:00 GMT)

M5S - Rousseau nel mirino del Garante : 21.51 Il Garante della privacy, al termine di un'istruttoria, ipotizza sanzioni per violazioni del trattamento dei dati personali dell'Associazione Rousseau, responsabile del trattamento dati del M5S, e della piattaforma Rousseau. Il Garante indica interventi per aumentare la sicurezza, rendere più consapevoli gli utenti dei flussi dei dati e si riserva di valutare sanzioni amministrative contro l'associazione, presa si mira in agosto dagli ...

Le tradizioni “reggine” a Udine : la frittolata : La Klimasystem di Sebastiano Nicolò, un “reggino” come me trapiantato a Udine, titolare della ditta citata, ogni fine anno organizza come sempre fa da buon calabrese, per ringraziare e fare gli auguri di “ Natale” a collaboratori, fornitori, e agli…Continua a leggere →

LIVE Napoli-Atalanta - Coppa Italia 2018 in DIRETTA : 0-0 - Zielinski sfiora la marcatura per i partenopei : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Napoli-Atalanta, quarto di finale della Coppa Italia 2017-2018. A partire dalle ore 20.45 sarà grande spettacolo allo stadio San Paolo. La capolista della ...

Manchester City Watford 2-0 in diretta : risultato LIVE : Manchester City-Watford 2-0 LIVE 1' Sterling, 13' Kabasele Manchester City (4-3-3) : Ederson; Walker, Stones, Otamendi, Delph; De Bruyne, Fernandinho, Silva; Sterling, Aguero, Sane. Watford (4-2-3-1) :...

Pjaca verso la Germania in prestito oneroso. La Juve prepara la strategia per Emre Can : Marko Pjaca verrà accontentato: il suo trasferimento in Germania è ad un passo. La Juventus sta trattando il suo passaggio con Schalke 04 e Wolfsburg, che negli ultimi giorni hanno sorpassato Zenit e ...

Usa - tensione con il Pakistan : Trump blocca 225 milioni di aiuti : Islamabad ha promesso, per bocca del ministro degli Esteri Khawaja Asif, di rispondere presto per far 'conoscere al mondo la verità e la differenza fra i fatti e la fiction'. Intanto ha convocato l'...

Il ministero degli Esteri dell'Iran condanna la dichiarazione di Trump - : Secondo il rappresentante del ministero degli Esteri iraniano, "questo approccio di Trump porterà ad una reazione da parte delle persone degne dell'Iran in tutto il mondo". A Trump ha consigliato di ...

Calciomercato Lecce : possibile scambio con l’Alessandria - Valeri in uscita : Calciomercato Lecce – Il 2017 del Lecce si è concluso con il buon pareggio ottenuto sul campo del Trapani. I pugliesi si godono la vetta in solitaria con 4 punti di vantaggio sul Catania. Il club giallorosso punta alla promozione diretta in Serie B e per agevolare il compito a Liverani, la società è pronta ad intervenire sul mercato. Secondo quanto riportato da ‘TuttoCalcioPuglia’, Lecce ed Alessandria starebbero pensando ad un ...

Riciclo creativo : come realizzare calze della Befana a costo zero : L’Epifania è alle porte e se a Natale i bimbi sono stati sommersi di pacchi e pacchetti accuratamente incartati e infiocchettati, l’arrivo della Befana, simpatica vecchina portatrice di dolciumi e carbone per i più birbanti, non può, di certo, deludere le loro aspettative.come preparare calze della Befana originali e a costo zero, grazie al Riciclo creativo? Sul web circolano numerosi tutorial con cui, in pochissimo tempo, potrete dar vita a ...