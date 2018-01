300 donne di Hollywood contro le molestie | nasce Time’s Up

: RT @AcqueSpA: UN ANNO DI ACQUE - Oltre 300 dipendenti coinvolti, per 700 ore totali di formazione. Obiettivo: riflettere sul tema della vio… - carlinigiorgio : RT @AcqueSpA: UN ANNO DI ACQUE - Oltre 300 dipendenti coinvolti, per 700 ore totali di formazione. Obiettivo: riflettere sul tema della vio… - Pitet19 : Della morte di circa 300 donne,impiccate,bruciate,annegate,o morte in prigione.Se si pensa che in totale dall'inizi… - orso_bruno : Menù di dubbio gusto e digeribilità a costi esorbitanti, uomini e donne tutti in tiro con intimo rosso perché è la… - _Vercingetorige : RT @dbric511: Le donne sono meravigliose perché ci mettono 30 secondi per scegliere un paio di scarpe da 300€ e poi ci mettono mezz’ora per… - FabriMicheletti : RT @tvsvizzera: [Articoli 2017 più letti #MostRead] Nel #2016 sono state 300 le #donne che hanno richiesto il permesso per esercitare la #p… -

Leggi la notizia su vanityfair

(Di martedì 2 gennaio 2018) Trecento(attrici, produttrici, volti noti), tutte determinate a dire basta agli abusi e allenel mondo dello showbiz, perché il caso Weinstein, che in America (e non solo) ha scosso le fondamenta di un sistema consolidato, è stato solo il primo passo di qualcosa di più grande. Così il primo gennaio 2018si è svegliata con una nuova battaglia da combattere. E sul New York Times e su La Opinión, il quotidiano in spagnolo più famoso degli USA, lepiù note d’America hanno fatto sentire ancora la loro, con una lettera aperta che lancia Time’s Up, iniziativa che prevede un fondo per il sostegno legale ae uomini molestati sessualmente sul lavoro. LEGGI ANCHEMatt Damon «l’insospettabile», che adesso attraversa il buio Una «chiamata alle armi», scrive via Twitter l’attrice Amber Tamblyn rivolgendosi alle «sue sorelle», e come lei hanno ...