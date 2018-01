130 miliardi di promesse elettorali

Cybersecurity - un business da 130 miliardi di dollari : Il mercato mondiale della sicurezza informatica militare raggiungerà 13,8 miliardi di dollari entro il 2027, secondo un rapporto della Strategic Defense Intelligence(Sdi) dal titolo "The Global Military Cybersecurity Market 2017-2027". Il rapporto prevede che il mercato assuma un tasso di crescita annuale del 3,53%. Il valore cumulativo di mercato durante il periodo di previsione è stimato in 130,7 miliardi di dollari, trainato ...

Esplode la bitcoin-mania Le 1300 monete digitali valgono più di 400 miliardi : Un inferno dantesco Ma anche uno spunto di riflessione per capire i rischi legati a questo mondo, come avverte Howard Davies, presidente della Royal Bank of Scotland, il quale ha paragonato la febbre ...

Esplode la bitcoin-mania Le 1300 monete digitali valgono più di 400 miliardi : Tutti pazzi per la criptovaluta. Mentre il Bitcoin macina record, la febbre da valuta alternativa contagia sempre più investitori, anche quelli più piccoli. Un picco di interesse dettato dalle aspettative di rialzo e di maggior impiego della moneta digitale negli scambi. Ed ecco che il Bitcoin segna un rialzo del 40% in 40 ore, arrivando a superare...

Qualcomm ha rifiutato la proposta da 130 miliardi per farsi acquisire da Broadcom - ma non è ancora finita : Qualcomm ha rifiutato la proposta di acquisto della settimana scorsa da parte di Broadcom, che aveva offerto circa 105 miliardi di dollari (130 miliardi se si comprendono 25 miliardi di debiti netti). In un comunicato, Qualcomm ha spiegato di ritenere The post Qualcomm ha rifiutato la proposta da 130 miliardi per farsi acquisire da Broadcom, ma non è ancora finita appeared first on Il Post.

Microchip da record : Broadcom offre 130 miliardi per acquisire Qualcomm : Broadcom vuole acquistare Qualcomm e mette sul piatto ben 130 miliardi di dollari. Se l’operazione andrà in porto si tratterà dell’acquisizione più importante di tutta la storia delle imprese tech, con un importo doppio rispetto all’acquisizione di EMC, portata a termine da Dell nel 2015. Il terreno sotto i piedi di Qualcomm è iniziato a scricchiolare solo ultimamente, dopo che la società aveva avuto problemi con le leggi anti-trust in Corea e ...

E se Broadcom si compra Qualcomm per 130 miliardi di dollari? Beh lo sta facendo : L’ipotesi remota ventilata però da diverso tempo ora è ufficiale. Broadcom mette sul piatto ben 130 miliardi di dollari per comprarsi Qualcomm Qualcom pronta per essere acquisita da Broadcom per 130 miliardi di dollari Con 130 miliardi di dollari, l’Italia ci fa tre e forse quattro Finanziarie mentre Broadcom è pronta a comprarsi il gigante […]

Microchip da record : Broadcom offre 130 miliardi per acquisire Qualcomm : Broadcom vuole acquistare Qualcomm e mette sul piatto ben 130 miliardi di dollari. Se l’operazione andrà in porto si tratterà dell’acquisizione più importante di tutta la storia delle imprese tech, con un importo doppio rispetto all’acquisizione di EMC, portata a termine da Dell nel 2015. Il terreno sotto i piedi di Qualcomm è iniziato a scricchiolare solo ultimamente, dopo che la società aveva avuto problemi con le leggi anti-trust in Corea e ...

Microchip da record : Broadcom offre 130 miliardi per acquisire Qualcomm : Broadcom vuole acquisire Qualcomm: l'operazione potrebbe diventare la più 'cara' della storia del tech e creare il terzo produttore di chip al mondo

Maxi-Opa di Broadcom. 130 miliardi su Qualcomm : Broadcom non bada a spese per i chip di Qualcomm. Per acquistare la rivale è pronta a spendere 130 miliardi di dollari, debito incluso. Broadcom ha messo sul piatto 70 dollari per ogni azione di ...

Broadcom conferma di avere offerto 130 miliardi di dollari per Qualcomm : Pare che Broadcom sarebbe pronta a investire ben 130 miliardi di dollari per mettere le proprie mani su Qualcomm. Ecco tutti i dettagli L'articolo Broadcom conferma di avere offerto 130 miliardi di dollari per Qualcomm è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.