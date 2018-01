Volley | A2 Maschile | Spoleto cambia | Monti in panchina | Raic in attacco

Volley : A2 Maschile - Girone Blu : Tuscania insiste - Bergamo non molla : ROMA- Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania e Caloni Bergamo continuano il duello a distanza per la leadership del raggruppamento che vede le due squadre separate da due soli punti in classifica, ...

Volley : A2 Maschile - in campo domani sera per l'ultima del 2017 : ROMA- domani sera alle 20.30 si gioca la 7a giornata di ritorno. Nel pomeriggio sono in calendario due anticipi uno alle 16.00, Materdomini.it- Santa Croce , e uno alle 18.00, Massa -Grottazzolina, ...

Volley Maschile : Gi Group Team Monza non passa a Trento : LA CRONACA IN BREVE PRIMO SET Plotnytskyi, Finger e Dzavoronok trascinano il Gi Group Team sul 7-4 e Lorenzetti chiama time-out. Alla ripresa del gioco Vettori accorcia le distanze per la Diatec con ...

Volley : A2 Maschile - Girone Bianco : Santa Croce sempre più leader : ROMA - Nel giorno di Santo Stefano si conferma in vetta alla classifica del Girone Bianco la Kemas Lamipel Santa Croce che supera con grande brillantezza il difficile ostacolo costituito dal derby con ...

Volley : A2 Maschile - Girone Bianco : Santa Croce vince il derby ed allunga : ROMA -Boxing Day che vede protagonista la Kemas Lamipel Santa Croce capace di vincere il derby con l'Emma Villas Siena davanti al pubblico di casa grazie alla bella prova di tutta la squadra ...

Risultati Volley maschile/ Classifica aggiornata e diretta live score (Superlega 13giornata) : Risultati volley maschile: Classifica aggiornata e diretta live score delle partite della Superlega di pallavolo, 13giornata (oggi 26 dicembre).

Volley : A2 Maschile - Girone Blu : Gioia del Colle travolge Ortona : LA CRONACA DEL MATCH- Nel primo set Gioia del Colle schiera schiera Marchiani in cabina di regia, Cetrullo opposto, Luppi ed Erati al centro, Joventino e Grassano di banda e Casulli nel ruolo di ...

Volley : A2 Maschile - Girone Blu : Bergamo espugna Mondovì e va in vetta : IL TABELLINO- VBC Mondovì - CALONI AGNELLI Bergamo 0-3 (17-25, 17-25, 19-25) VBC Mondovì: Cortellazzi 1, Borgogno 5, Sordella 2, Paoletti 13, Mercorio 10, Parusso 9, Abbio (L), Prandi (L), Maccabruni ...