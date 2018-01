Villas-Boas pronto a ripartire dalla Championship

Dakar 2018 - al via il 6 gennaio. In gara anche l’allenatore Andrè Villas Boas : La Dakar 2018 prenderà il via il 6 gennaio da Lima, in Perù, per poi concludersi a Cordoba, in Argentina. L’edizione che sta per iniziare, la numero quaranta, vedrà ai nastri di partenza anche il tecnico portoghese Andrè Villas Boas, che ha lasciato la panchina dello Shanghai. Villas Boas sarà al volante di una Peugeot, e accanto a lui con la funzione di copilota siederà il connazionale Ruben Faria, che ha già corso la Dakar in moto. La ...

Villas Boas : 'Inter? Siamo sempre in contatto - che ricordi! Eternamente grato a Mourinho' : Andre Villas Boas , ex tecnico di Porto, Chelsea e Tottenham, pronto a fare il suo debutto alla Dakar, ricorda i momenti che lo legano all'Inter in una lunga intervista a la Gazzetta dello Sport : 'Ricordi meravigliosi. Il campionato era competitivo e come tattico ho imparato molto. Sono ancora in contatto con alcuni esponenti della società. Mourinho ? Ho imparato tantissimo da lui e ...

Villas Boas parteciperà alla Parigi Dakar 2018! Special Two sulla Toyota : “I motori sono la mia seconda passione” : Andrè Villas Boas parteciperà alla Parigi-Dakar 2018, il raid più celebre e difficile al mondo. Tra polvere, deserto, sassi e pietre ci sarà anche lui a partire dal prossimo 6 gennaio, stelle al di fuori del mondo dell’automobilismo che cercherà di essere protagonista in Sudamerica. Il 40enne, da sempre ribattezzato Special Two visto che è stato a lungo secondo di Josè Mourinho: sarà alla guida di una Toyota Hilux. L’ultimo incarico ...

Shanghai SIPG : via Villas Boas - arriva un altro portoghese in panchina : Un portoghese chiama un altro. Dopo l’esonero di Andre’ Villas-Boas, lo Shanghai SIPG ha ingaggiato il tecnico Vitor Pereira, rimasto senza panchina da questa estate dopo l’esperienza con il Monaco 1860. “Il campionato cinese e’ una grande sfida, molti allenatori stranieri e buoni giocatori vengono qui”, ha detto il mister lusitano in conferenza stampa. Vice dello stesso Villas-Boas nella stagione magica del ...

PIT STOP : Villas Boas alla Dakar - meglio di Mou - Inter e 13 milioni : Guiderà al fianco del connazionale Ruben Faria una Toyota Hilux, neo vincitrice della Coppa del Mondo di Cross-Country Rally con il principe Nasser Al Attiyah. QUANDO I SOLDI NON CONTANO - Verrebbe ...

Villas-Boas dal calcio ai motori - correrà la Dakar in auto : Villas-Boas Dakar, il tecnico passa dal calcio ai motori e correrà la celebre corsa in auto. Risolto il contratto con lo Shanghai SIPG. L'articolo Villas-Boas dal calcio ai motori, correrà la Dakar in auto è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

L’allenatore André Villas-Boas ha lasciato lo Shanghai SIPG per correre il Rally Dakar : L’allenatore di calcio portoghese André Villas-Boas, ex di Chelsea e Tottenham, si è dimesso dal suo incarico alla squadra cinese dello Shanghai SIPG per il Rally Dakar 2018, la celebre corsa di auto e moto che un tempo era conosciuta The post L’allenatore André Villas-Boas ha lasciato lo Shanghai SIPG per correre il Rally Dakar appeared first on Il Post.

Villas Boas alla Dakar/ Dal calcio al rally : l'allenatore lascia lo Shanghai SIPG per guidare una Toyota Xilux : Villas Boas alla Dakar, dal calcio al rally: l'allenatore lascia lo Shanghai SIPG per guidare una Toyota Xilux. Le ultime notizie sul tecnico portoghese e la sua passione per i motori(Pubblicato il Wed, 29 Nov 2017 19:46:00 GMT)

Dal calcio al rally : Villas-Boas correrà la Dakar 2018 : Favorites List #bikes #motos #Dakar2018 Un post condiviso da Dakar (@Dakarrally) in data: 27 Nov 2017 alle ore 12:40 PST Villas-Boas e il suo passato nel mondo delle corse sulle orme delle zio Quella ...