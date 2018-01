Vento | piogge e mareggiate | la morsa del maltempo sull' Italia

Maltempo. Vento e piogge su gran parte dell'Italia. Neve anche a bassa quota. Temperature in calo : Le intense precipitazioni di queste giorni stanno creando notevoli disagi alla circolazione. I venti hanno provocato cadute di rami e alberi. La Neve sta cadendo anche a bassa quota. Tregua per i giorni a ridosso del Capodanno. Poi un nuovo peggioramento: le piogge potrebbero tornare a interessare parte del Nord e le regioni del versante tirrenico

Allerta Meteo Liguria : in arrivo Vento forte - piogge diffuse e temporali sul Centro Levante : Le festività natalizie proseguiranno per qualche tempo all’insegna del maltempo. La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo per piogge diffuse e temporali diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti Meteo previsionali. L’avviso è valido per la zona C dalle 18 di oggi alla mezzanotte di domani martedì 26 dicembre lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della ...

Maltempo - Prot.Civile : piogge e Vento forte su regioni centro-sud : Roma, 14 dic. (askanews) Una saccatura di origine atlantica in transito sull'area mediterranea centrale apporterà ancora condizioni di Maltempo sul nostro Paese che, oltre ai forti venti già presenti ...

Maltempo Marche : Vento e piogge insistenti soprattutto nella fascia appenninica : Ondata di Maltempo nelle scorse ore nelle Marche: si segnalano vento e piogge insistenti soprattutto nella fascia appenninica. I vigili del fuoco di Ancona e di altre province hanno eseguito interventi ordinari per rimozioni di rami di alberi caduti sulle strade o in luoghi isolati. L’allerta meteo è in vigore e riguarda raffiche di vento anche di burrasca – fino a 90 km/h – che nelle prossime ore potranno investire le zone ...

Allerta Meteo Marche : in arrivo piogge e forti raffiche di Vento : La Protezione civile delle Marche ha diffuso un nuovo avviso di condizioni Meteo avverse valido dalla mezzanotte del 10 dicembre a tutto l’11 dicembre: sono previsti venti forti in particolare nelle zone interne, deboli precipitazioni e un brusco rialzo del campo termico. L’intensità delle raffiche di vento raggiungerà il grado di tempesta nelle zone montane, di burrasca forte nelle zone alto collinari e di burrasca lungo la fascia ...

Maltempo Liguria : forti piogge - raffiche di Vento e blackout nello Spezzino : Oltre 40 gli interventi dei vigili del fuoco in provincia di La Spezia da questa mattina: nell’area si registra pioggia intensa e forti raffiche di vento fino a 110 km/h. I pompieri sono intervenuti soprattutto per alberi e pali della linea elettrica caduti a causa del vento. A causa di un incendio di una cabina elettrica a Levanto, si è verificato un blackout in un’ampia zona. A causa delle piogge la strada provinciale della Ripa ...

Maltempo : in arrivo freddo - piogge e Vento forte : Una perturbazione atlantica interesserà dall'8 dicembre il nostro Paese con piogge e temporali, specie sulle aree a ridosso dell'Appennino settentrionale, accompagnate da venti forti e, da sabato 9 ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : freddo - piogge e Vento forte nel Ponte dell’Immacolata [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una perturbazione atlantica interesserà da domani il nostro Paese apportando precipitazioni sparse, specie sulle aree a ridosso dell’Appennino settentrionale, accompagnate da un deciso e generale rinforzo dei venti dai quadranti occidentali e, da sabato 9 dicembre, da un marcato calo delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle ...

Allerta maltempo : in arrivo freddo - piogge e Vento forte : Roma, 7 dic. (askanews) Allerta maltempo del Dipartimento della protezione civile: in arrivo freddo, piogge e vento forte. Un'ondata di maltempo che colpirà le regioni del nord-ovest e del centro ...

Maltempo sull'Italia : allerta meteo per piogge - neve e Vento : Previsioni meteo per lunedì 4 dicembre 2017 La nevicata più intensa si è registrata in Piemonte, con 10 centimetri di coltre bianca a Torino dove ci sono stati disagi nella circolazione e alcuni...

Maltempo : piogge - Vento e neve su gran parte dell'Italia : piogge, vento e neve su gran parte dell'Italia. La perturbazione che sta portando una massa di aria fredda continentale sulla penisola continuerà a provocare instabilità con nevicate sui rilievi del ...

Protezione civile : piogge - Vento e neve su gran parte dell'Italia : Roma, 2 dic. (askanews) Allerta della Protezione civile per maltempo: piogge, vento e neve su gran parte dell'Italia 'La perturbazione che sta portando una massa di aria fredda continentale sull'...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : piogge - Vento e neve su gran parte dell’Italia [MAPPE e BOLLETTINI] : 1/5 Bollettino di vigilanza per il 2 dicembre 2017 ...

