Uscite di gennaio 2018 | ecco i videogiochi in arrivo per PS4 | Xbox One | PC | Nintendo

(Di lunedì 1 gennaio 2018) Come abbiamo già evidenziato in diversi frangenti, il 2017 è stato un anno divideoludiche a dir poco spettacolare. E l'anno appena iniziato non sarà da meno, perché tra ledici sono un paio di titoli che non dovete assolutamente perdere. Vediamo insieme la lista deipiù attesi.Si inizia l'11con un tris diperSwitch, che andranno a rimpolpare la corposa line up della piattaforma ibrida della Casa di Kyoto: parliamo di The Escapists 2, Super Meat Boy e Furi. Di seguito i trailer dei titoli.https://youtu.be/TIYX7A4NuGghttps://youtu.be/AKjjyDUgGd8https://youtu.be/S9NNCnb55ToIl 16arriva invece Street Fighter V Arcade Edition in versione Playstation 4 e PC: si tratta di un'edizione che include tutti i DLC del picchiaduro targato Capcom finora rilasciati. Se non avevate ancora acquistato il gioco, ...