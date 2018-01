Una città di anziani | single e laureati - Cronaca

Imperiapost L'informazione libera della tua città IL "PAGELLONE" DI FINE MANDATO DI IMPERIAPOST. I VOTI AI CONSIGLIERI COMUnaLI. 'PARTITO ... : Lucido nei suoi interventi, il 'Monfi' potrebbe dire addio alla politica e iniziare a lavorare seriamente. A parte le battute, Montesano è in cerca di una casa, quella del centrodestra senza l'amico (...

Reddito di cittadinanza - Una misura di civiltà : di Luigi Di Maio Sono giorni in cui si parla tanto di lotta alla povertà. Ieri mattina a Milano abbiamo fatto visita all’associazione “Pane Quotidiano”, che si occupa di sostegno alle fasce più povere della nostra società. Il Presidente dell’associazione ci ha detto che il 70% delle persone che assistono ogni giorno sono pensionati che ricevono ogni mese una somma così bassa da non riuscire nemmeno a comprare da mangiare. Assurdo! In Italia ...

"Area Expo - Una città da 80 mila persone : sarà realtà entro il 2024" : Dall'8 gennaio la società ArExpo trasloca nel suo luogo naturale, il sito che ha ospitato Expo e che nel giro di cinque-sei anni si trasformerà nel più grande Parco della Scienza, del Sapere e dell'...

Milano investe 5 milioni per Una città amica dei bambini : Dei progetti saranno finanziati con gli oltre 5 milioni di euro garantiti dalla legge 285 per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza hanno nomi giocosi come gli utenti cui sono rivolti: Proprio tu, Famiglie creative, Un…Continua a leggere →

Immobili di lusso : la top 10 delle città più cercate al mondo per chi acquista Una casa di prestigio : Miami è la città più cercata al mondo per chi desidera acquistare una casa di lusso. E' ciò che emerge dalla classifica stilata da LuxuryEstate.com , che ha analizzato le ricerche avvenute nel corso del 2017, scoprendo la top 10 ...

28 Dicembre 1908 - quando le celebrazioni non servono a nulla : il terremoto-tsUnami nello Stretto e due città che dopo 109 anni sprofondano nell’ignoranza del fatalismo : 1/14 ...

"Via Germagnano - Una vergogna per la città" : Sei anni dopo la prima visita, ieri pomeriggio l'arcivescovo è tornato al campo nomadi di via Germagnano. E visto il degrado assoluto in cui versa anche la parte autorizzata dalla Città, monsignor ...

Palermo : questore - non è Una città insicura : Paloermo, 28 dic. (AdnKronos) - "Palermo non è una città insicura". Così il questore di Palermo, Renato Cortese, incontrando la stampa per il tradizionale scambio di auguri di fine anno. "Noi lavoriamo per avvicinare la gente alla Polizia, per infondere sicurezza - dice - per colmare questo senso di

Smog Campania - Legambiente : “14 città fuorilegge - serve Una mobilità alternativa” : In Campania – denuncia Legambiente – sono ben 14 le città fuorilegge per la qualità dell’aria, perché oltre la soglia limite per le polveri sottili Pm10 (35 giorni di sforamenti all’anno con una concentrazione superiore ai 50 microgrammi per metrocubo). Un peggioramento rispetto allo stesso periodo nel 2016 dove erano 10 le città campane malate di Smog. Secondo i dati dell’Arpac elaborati da Legambiente, aggiornati ...

"Il risveglio del borgo" - nella cittadina ionica Una due giorni ricca di eventi : ... soprattutto in ambito agricolo ed artigiano, descritte da professionalità del CREA PB (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura ed Analisi della Economia Agraria - Politiche e Bioeconomia) ed alla ...

Ius soli - la lettera a Mattarella di Italiani Senza Cittadinanza 'Presidente - non lasciateci soli ancora Una volta' : ROMA - 'Egregio Presidente della Repubblica, oggi, 27 dicembre, ricorrono i settant'anni della promulgazione della Costituzione del nostro Paese. In una giornata così bella e fondamentale per le ...

Piano per l'Europa su sanità - istruzione - edilizia. Prodi : 'È Una prova d'amore tangibile per tutti i cittadini' : A proposito di amori: che effetto le fa ascoltare discorsi euroscettici anche dalla parte politica di cui lei è stato un fondatore? "È meglio per tutti che lei non mi faccia questa domanda".

Una cantina di 200 km - antichi villaggi e città-fantasma sovietiche : in Moldavia per stupirsi : ... è la Transnistria: una Repubblica oltre il fiume Nistro (eccetto che per la città di Bender) autoproclamata indipendente nel 1990, dove si può fare un tuffo nel mondo sovietico. Girovagare per ...

