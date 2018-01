Una App sostituisce in Germania la licenza dei piloti per velocizzare procedure mondo

Fabri Fibra/ "I nuovi rapper italiani cominciano ad avere Una loro anima" (Danza con me) : A "Danza con me", lo show di Roberto Bolle in onda questa sera su Rai Uno, ci sarà anche Fabri Fibra, che oltre a esibirsi presenterà colui che è stato definito come il "Re del jokin".(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 05:45:00 GMT)

Servizio idrico - Ghinelli pensa ad Estra. L'appoggio di Forza Italia : 'Si porti l'atto davanti al consiglio comUnale' : Decisioni queste che riguardano per l'appunto la responsabilità politica di tutto il consiglio comunale e del sindaco che rappresenta la nostra città con riguardo ad una risorsa e ad un patrimonio di ...

Whatsapp - in arrivo Una super novità per il 2018. Ecco quale Video : Il 2018 sara' un anno importante per il settore della tecnologia: dal punto di vista dei dispositivi mobili, protagonisti indiscussi saranno #samsung, Huawei ed Apple rispettivamente con il lancio sul mercato del Galaxy S9, P11 e tre nuovi iPhone, mentre interessanti novita' dovrebbero riguardare anche i sistemi di messaggistica istantanea [Video]. A proposito di questi, uno dei più scaricati è proprio #Whatsapp, che dovrebbe promuovere nuove ...

WHATSAPP NON FUNZIONERA' PIU' NEL 2018/ Non è Una bufala : ecco i sistemi operativi colpiti dallo switch-off : WHATSAPP smette di funzionare nel 2018: non è una bufala, ma la triste realtà annunciata dal servizio di messaggistica di Facebook. ecco i sistemi operativi interessati dallo switch-off.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 04:56:00 GMT)

Napoli in apprensione per Inglese : il ‘futuro’ azzurro si è infortUnato oggi : Roberto Inglese tiene in apprensione il Napoli: l’attaccante del Chievo è stato sostituito quest’oggi nella partita persa dalla sua squadra contro il Benevento, gara coincisa con la prima vittoria in Serie A dei sanniti, lasciando il campo a causa di un infortunio di gioco. Inglese avrebbe subito un trauma distorsivo al ginocchio destro la cui […] L'articolo Napoli in apprensione per Inglese: il ‘futuro’ azzurro si ...

CASERTA - Happy Theatre - il 2018 si apre con l'artista israeliana Noa. Al Teatro ComUnale dalle 20.30 con Gil Dor e i Solis String Quartet : Non mancherà la sua versione dell' Ave Maria di Gounod, che ha incantato e continua ad incantare il pubblico di tutto il mondo. Noa toccherà vari argomenti di scottante attualità come la pace tra ...

Milano : approvate linee indirizzo mercati comUnali coperti (2) : (AdnKronos) - Il provvedimento nasce dalla necessità, non più procrastinabile da parte dell’amministrazione, di adeguare le 23 realtà sia da un punto di vista prettamente strutturale (sono infatti necessari interventi sulle coperture degli edifici, dall’introduzione di impianti di climatizzazione al

Milano : approvate linee indirizzo mercati comUnali coperti : Milano, 30 dic. (AdnKronos) - approvate dalla giunta comunale di Milano le linee di indirizzo per il rilancio dei mercati comunali coperti. Prosegue l’azione dell’amministrazione per valorizzare il patrimonio sociale e commerciale delle 23 strutture distributive, nate negli anni 50, e adeguarle alle

WhatsApp a pagamento da sabato mattina 30 dicembre - ancora Una bufala di fine 2017 (tanto per gradire) : Non potevamo certo farcela mancare: la nota relativa a WhatsApp a pagamento da questo sabato mattina del 30 dicembre è di certo l'ultima di questo genere di questo 2017 (ma giusto perché non c'è abbastanza tempo per un'altra prima della mezzanotte di domani che segnerà l'inizio del 2018). Ebbene, la bufala ritorna in gran forma sull'app delle app con il solito messaggio allarmistico e che invita tutti a mettersi all'opera per fare in modo che ...

Giocatori di Call of Duty litigano per Una scommessa e ci scappa il morto : E’ accaduto in USA, due Giocatori di Call of Duty, hanno litigato per una scommessa di soli 2 dollari, causando la morte di un povero innocente. Non è la prima volta che in America dei Giocatori segnalano alle autorità dei finti casi di emergenza, costringendo la Swat ad intervenire presso l’indirizzo civico segnalato, ma questa volta è costata la vita ad un cittadino innocente. Swat uccide un cittadino ...

Consiglio comUnale rimandato - l'appello del sindaco : 'Ad ogni modo, che i consiglieri si assumano o meno le proprie responsabilità, subito dopo questo appuntamento istituzionale, sarà necessario aprire una seria riflessione politica sugli avvenimenti ...

Intercettazioni - Cdm approva decreto/ Di Maio : "E' Una mossa salva-politici" : Riforma delle Intercettazioni, c'è il via libero definitivo del Consiglio dei ministri: ecco cosa cambia, le parole del Ministro della Giustizia Orlando(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 00:05:00 GMT)

Nel 2018 un cielo rosso fuoco colorato da LUna e Marte : ecco gli appuntamenti celesti da non perdere quest'anno : La notte illuminata da due 'palle di fuoco' nel cielo: si preannuncia come l'evento astronomico dell'anno, l'incontro ravvicinato che il 27 luglio 2018 vedrà protagonisti la Luna e Marte. Dopo due anni di attesa, il Pianeta rosso sarà di nuovo all'opposizione rispetto al Sole e raggiungerà il massimo della visibilità: sarà al fianco della Luna, anche lei rossa per effetto dell'ombra dell'eclissi totale, la ...

Pachter : "Ghost of Tsushima? Non penso che ciò che ha un gusto giapponese abbia Una vasta attrattiva" : Una delle esclusive PS4 ancora tutte da scoprire, Ghost of Tsushima è un progetto che incuriosisce per l'ambientazione e perché rappresenta anche un cambio di registro non indifferente per i ragazzi di Sucker Punch.Passare da inFAMOUS al Giappone è un cambio di rotta davvero notevole ma questo progetto, se di buona qualità, potrebbe rivelarsi una sorta di gallina dalle uova d'oro per Sony? Gaming Bolt lo ha domandato all'analista Michael ...