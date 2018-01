UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di martedì 2 gennaio 2018

: @salvatorecaram3 @imibabbo @matteorenzi Premetto che son svizzera e per questo ringrazio Dio..ma questo davvero ha… - LaRmosciata : @salvatorecaram3 @imibabbo @matteorenzi Premetto che son svizzera e per questo ringrazio Dio..ma questo davvero ha… - toccodizenzero : ?????? ????? Quell’ora speciale, quando il giorno sta per lasciare posto alle tenebre e il sole illumina le nubi in… - drawhatusee : RT @Sempre_Solo_Noi: Ho passato il mio secondo capodanno a casa con la mia ragazza in quasi tre anni che stiamo insieme e la amo sempre di… - TerlizziGerardo : RT @AntonioD_79: Dopo lo scioglimento delle Camere, @AlessiaMorani è in cerca di un posto al sole. Dopo tutti i voti fatti perdere al PD, c… - MontiFrancy82 : @UPAS_Rai : le anticipazioni delle prossime puntate -

Leggi la notizia su tvsoap

(Di lunedì 1 gennaio 2018)di Unaldi: Giunge finalmente il giorno in cui andrà in onda la finale del talent show Chef Parade, a cui ha partecipato Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), ma quest’ultimo non è per niente in vena di festeggiare l’avvenimento… Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli) organizzano per Patrizio una sorpresa al Caffè Vulcano, a cui dovrebbe prendere parte anche Diego (Francesco Vitiello)… che però nasconde un segreto! Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) hanno uno scontro su chi dovrebbe essere il sostituto di Filippo (Michelangelo Tommaso) come amministratore delegato dei Cantieri… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Unal. Ecco l’indirizzo: https://www.facebook.com/unalsutvsoap/ Attenzione: hai TELEGRAM sul tuo ...