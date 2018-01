: Un 2017 di delitti in calo. Cosa dicono i dati del Viminale #BuonAnno - Agenzia_Italia : Un 2017 di delitti in calo. Cosa dicono i dati del Viminale #BuonAnno - brina_77 : RT @Reale_Scenari: Questa tabella del Corriere (dati ministero interni) dà a tutti gli italiani la conferma di una buona notizia: nel 2017… - PigiPensosi : RT @Reale_Scenari: Questa tabella del Corriere (dati ministero interni) dà a tutti gli italiani la conferma di una buona notizia: nel 2017… - SilvioGiulietti : RT @Reale_Scenari: Questa tabella del Corriere (dati ministero interni) dà a tutti gli italiani la conferma di una buona notizia: nel 2017… - curiosamen : RT @Adnkronos: Meno delitti, omicidi e rapine in Italia -

Leggi la notizia su agi

(Di lunedì 1 gennaio 2018) Meno reati nel, anno in cui calano anche gli sbarchi di migranti e gli incidenti stradali, anche se in quest'ultimo caso aumentano però le vittime. Secondo gli ultimidel Viminale, l'ultimo anno ha visto undel 9,2% deiin Italia, passati dai 2.457.764 del 2016 a 2.232.552. Dairesi noti dal ministero dell'Interno, emerge che gli omicidi sono stati 343 (-11,8%), di cui 46 attribuibili alla criminalità organizzata e 128 in ambito familiare-affettivo. Calano anche le rapine (28.612, -11%) e i furti (1.198.892, -9,1%). Nell'ultimo anno è entrata a regime inoltre la novità del Daspo urbano, sanzione pecuniaria con ordine di allontanamento per chi esercita attività abusive o lede il decoro delle città, in totale 735. Sbarchi di migranti indel 34% Quanto ai flussi ...