Un 2017 di delitti in calo. Cosa dicono i dati del Viminale : Meno reati nel 2017, anno in cui calano anche gli sbarchi di migranti e gli incidenti stradali, anche se in quest'ultimo caso aumentano però le vittime. Secondo gli ultimi dati del Viminale, l'ultimo anno ha visto un calo del 9,2% dei delitti in Italia, passati dai 2.457.764 del 2016 a 2.232.552. Dai dati resi noti dal ministero dell'Interno, emerge che gli omicidi sono stati 343 (-11,8%), di cui 46 attribuibili alla ...