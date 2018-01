Trump | Auguri agli amici e ai nemici | ma anche ai Fake News Media

Putin ha fatto gli auguri di Natale e di buon anno a Trump - : ... la costruzione di un dialogo tra USA e Russia è particolarmente necessaria, al fine di rafforzare la stabilità strategica nel mondo e per trovare le risposte ottimali alle minacce e alle sfide ...

Ivanka Trump posta un video di auguri su Instagram. È guerra social tra la first daughter e la first lady : L'albero addobbato, la tavola imbandita, le abbuffate con i parenti, i classici della canzone come Silent Night e White Christmas a fare da sottofondo: tutto questo è Natale , in ogni parte del mondo cristiano. Anche alla Casa Bianca , del resto, la tradizione è stata rispettata e Donald Trump e consorte hanno festeggiato (in verità presso il loro club privato a Palm Beach, in Florida) ...

Obama a Natale batte Trump : i suoi auguri più amati sui social : On behalf of the Obama family, Merry Christmas! We wish you joy and peace this holiday season. pic.twitter.com/CNFUZrhrBj - Barack Obama (@BarackObama) 25 dicembre 2017