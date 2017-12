Tragedia nel Pavese | bimbo di due anni cade dal quinto piano e muore

Incendio a New York - dodici morti nel rogo di una palazzina : "Tragedia storica" : Una tragedia ha sconvolto New York. Nella serata di giovedì 28 settembre un Incendio è divampato in una palazzina del Bronx, al civico 2363 di Prospect Avenue. dodici i morti finora accertati...

Infantino mette il dito nella piaga : Mondiali senza l'Italia? Una Tragedia : Gianni Infantino, numero uno della Fifa, è stato premiato dal Presidente del Consiglio Gentiloni durante la cerimonia di consegna dei consueti Collari d'Oro del Coni. Infantino è tornato a parlare della mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale in Russia nel 2018: "Da italiano dico che un mondiale senza Italia è tragico. Il fatto che non vada al Mondiale è per tutti gli italiani una tragedia, sportivamente parlando, ma ...

Tragedia nella notte a Cles - muore bimbo di 6 anni : Trento, 18 dic. – (Adnkronos) - Dramma nella notte in un appartamento a Cles, in valle di Non, in provincia di Trento: un bimbo di sei anni è morto e secondo le prime informazioni, sembra che la causa del decesso sia stato un arresto cardiaco circolatorio. Anche se la causa sembra naturale, sul post

Bertucci : "Maltempo - Tragedia sfiorata a Pontecosi. Enel e Regione devono trovare una soluzione" : ... quando amministratori e volontari del CAV eravamo lì, sul territorio, pronti a cercare di evitare il peggio con la coscienza e la consapevolezza del pericolo? Si deve aspettare la "cronaca di una ...

Tragedia nella galleria del San Gottardo - scontro frontale tra auto e camion : morti e feriti : La galleria autostradale del San Gottardo è stata chiusa al traffico questa mattina in seguito a un grave incidente che secondo le prime informazioni ha provocato due morti e numerosi feriti. All'...

Tragedia nel mondo dello sci : muore in allenamento la giovane promessa Max Burkhart : Mair ha anche aggiunto che, probabilmente, si dovrà fare un passo indietro nel mondo dello sci: uno sciista sa sempre di rischiare quando scende in pista, ma rischiare non dovrebbe significare ...

Tragedia in montagna - scivola e cade nel vuoto : morto 23enne : Una frazione di secondo, il piede messo nel posto sbagliato, poi la rovinosa caduta per oltre cento metri che non gli ha lasciato scampo. È morto così Giorgio Piccardi, ragazzo di 23 anni di Bresso; la...

Torino - un'altra Tragedia sul lavoro : operaio precipita e muore davanti alla Mole Antonelliana : Cede il tetto durante la ristrutturazione di un palazzo in via Riberi. Ieri tre feriti gravi nel giorno del decennale dalla strage alla Thyssen

Nell'anniversario del rogo alla Thyssen a Torino ancora fiamme sul lavoro. Sfiorata la Tragedia : Grave incidente sul lavoro questa mattina. Due lavoratori di uno stabilimento chimico del capoluogo piemontese, oggi sono rimasti gravemente ustionati, dopo essere stati investiti da una potente ...

Quinto giorno in terra asiatica : nel cuore del Papa la Tragedia dei Rohingya : La cooperazione tra i credenti – ha spiegato infatti Bergoglio - è il cuore pulsante di una cultura di armonia e di pace : "Quanto ha bisogno il mondo di questo cuore che batte con forza, per ...