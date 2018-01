Tragedia a Capodanno | 40enne carbonizzato

#buttaibotti 2017 : Capodanno di festa - non di Tragedia. Ecco come proteggere i nostri amici a 4 zampe : È cominciato il periodo dell’anno in cui botti, petardi e mortaretti scoppiano in tutta Italia e raggiungeranno il culmine la notte di San Silvestro. La Lega Nazionale per la Difesa del Cane fornisce alcuni “consigli pratici per proteggere i nostri familiari a quattro zampe, invitando ancora una volta tutti i Comuni che ancora non lo avessero fatto a vietare gli spettacoli pirotecnici pubblici e privati nei quali sia previsto ...