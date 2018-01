Torino | al Politecnico in diretta dalla ISS la finale della Zero Robotics Competition

Torino - uno spin-off del Politecnico crea la lampada da tavolo che stampa in 3d : in vendita per la Befana sotto la Mole e a Milano : Realizzata assieme alla catena di negozi Tiger: "Il cliente diventerà 'prosumer', ovvero produttore e consumatore"

Torino : con il brevetto del Politecnico “ENERTUN” la metropolitana può riscaldare le case : La geotermia è un principio che sfrutta il calore naturale della Terra per ottenere energia termica che può essere impiegata per uso domestico. In poche parole, si tratta di utilizzare il calore naturalmente prodotto dal nucleo del nostro pianeta, che si diffonde anche a poche decine di metri sotto la superficie. Il principio è piuttosto noto e utilizzato in diversi contesti, ma quello che succederà a Torino è unico in Italia: grazie a un ...