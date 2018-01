TIZIANO FERRO Omaggio a Ed Sheeran per Natale Danza con me

Roberto Bolle - Danza con me / Anticipazioni : ospiti e musica - da TIZIANO FERRO a Fabri Fibra (1 gennaio) : Roberto Bolle - Danza con me: le Anticipazioni del primo gennaio 2018; il Danzatore aprirà la prima serata della rete ammiraglia di Casa Rai con tanti ospiti e balletti.(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 05:23:00 GMT)

Ecco cosa ha regalato TIZIANO FERRO ai suoi fans per Natale Video : Il cantante italiano #Tiziano Ferro continua a regalare emozioni ai suoi miliardi di fans da tutte le parti del mondo. Dopo esser stato assolto dalle accuse per evasione fiscale di circa tre milioni di euro, l'uomo è tornato sorridente ed ha deciso di fare un regalo speciale ai suoi fans che lo continuano a sostenere sui suoi vari social network nonostante tutto. Scopriamo cosa ha fatto e qual è stata la reazione dei diretti interessati! Un ...

Tommaso Paradiso e TIZIANO FERRO cantautori amici - il leader dei Thegiornalisti : “Stiamo antipatici - non ci difendono” : Tommaso Paradiso e Tiziano Ferro sono amici e potrebbero collaborare. Questo è quanto ha dichiarato il leader del Thegiornalisti in una recente intervista al Corriere della Sera, nella quale parla della sua amicizia con il cantautore di Latina e del suo volersi migliorare attraverso i suoi consigli. "Ci sentiamo spesso - ha dichiarato Paradiso - penso che prima o poi scriveremo qualcosa insieme. Gli chiedo consigli su come migliorarmi". Una ...

TIZIANO FERRO che canta “Perfect” di Ed Sheeran nella sua cameretta è la cosa più dolce che vedrai oggi : Non è Natale senza gli auguri karaoke di Tiziano Ferro. via GIPHY Anche quest'anno, il cantautore di "Il mestiere delle vita", ha voluto augurare buone feste a tutto il mondo facendo quello che più gli riesce bene: cantare! Direttamente dalla sua cameretta di Latina, Tiziano ha cantato una dolcissima cover di "Perfect" di Ed Sheeran. via GIPHY Il brano è stato scelto ...

Auguri di Buon Natale 2017/ Vigilia - buone feste! Gif immagini - frasi - video : TIZIANO FERRO e pigiama Karaoke : Vigilia di Natale: gli Auguri di Buone feste per la notte più magica dell'anno. Le frasi per sentirsi vicini con amici e parenti. E menu dedicati nella piena tradizione italiana(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 16:45:00 GMT)

Annunciati gli ospiti di Roberto Bolle a Danza con me - da TIZIANO FERRO a Sting : tutte le anticipazioni : Gli ospiti di Roberto Bolle a Danza con me sono stati Annunciati nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'evento. Lo spettacolo sarà trasmesso sulla prima rete il giorno di Capodanno, dando così avvio alla nuova annata televisiva nel segno del 2018. Un grande evento di servizio pubblico, lo definisce il direttore generale di Rai1 Angelo Teodoli, che vedrà salire sul palco anche numerosi ospiti musicali già Annunciati alla ...

La canzone del giorno (22 dicembre) : Stavo pensando a te di Fabri Fibra feat TIZIANO Ferro : A volte capita di ascoltare una canzone eri giudicarla bella Tuttavia le belle canzoni possono sempre migliorare punto è quello che è successo a questo magnifico pezzo di Fabri Fibra che con il ...

Gli abiti di TIZIANO FERRO all’asta su Charity Stars a sostegno di Save the Children : Gli abiti di Tiziano Ferro all'asta su Charity Stars per una buona causa. Il cantautore di Latina ha deciso di supportare l'associazione benefica Save the Children, che sostiene in modo attivo mettendo all'asta gli abiti che ha utilizzato nell'ultimo tour di concerti. Scarpe, cinte, maglie e pantaloni indossati da Tiziano Ferro durante il suo ultimo tour sono disponibili per l'acquisto su Charity Stars. Ogni persona interessata può ...