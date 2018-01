Tgla7d Edizione dell 18 15 del 1 gennaio 2018

Tgla7d Edizione delle 18.15 del 15 dicembre 2017 : La cattura di Igor il russo in primo piano; poi l'aberrante caso di cronaca del calciatore La Rosa: sarebbe stato ucciso per 38.000 euro. Il caso Boschi ha ripercussione anche oggi sul mondo politico: il governo fa quadrato intorno al sottosegretario. Torniamo a Roma, ...

Tgla7d Edizione delle 18 - 15 del 1/12/2017 : Le principali notizie di oggi - Renzi sulel banche, i fatti dimostrano che è una battaglia giusta. Censis: Italia in ripresa tra rancore e sfiducia nella politica. Il Papa si inchina ai Rohingya perseguitati a Muanmar. Giappone, imperatore Akihito abdicherà il 30 aprile 2019. Aids, malattia dimenticata ma dai numeri allarmanti. Mondiali 2018, Italia ...

Tgla7d Edizione delle 18 - 15 del 28/11/2017 : I principali fatti di oggi - Ocse ottimista sull'andamento della nostra economia: crescita supera le attese nel 2017 del nostro governo. Manovra: in arrivo il bonus bebè. Istat: in otto anni 100mila neonati in meno. Rigopiano: nuove imbarazzanti intercettazioni. Ostia: ...

Tgla7d Edizione delle 18.15 del 26 novembre 2017 : La politica in primo piano. Renzi chiude la Leopolda: abbiamo perso il referendum, ma siamo più forti di prima; da Milano Berlusconi arringa i suoi: sono in campo come nel 1994. C'è poi la web tax, ...

Tgla7d delle 18.15 edizione del 21 novembre 2017 : Le principali notizie di oggi - Pensioni: la Cgil dice ancora no alla proposta del governo Tari, arriva la circolare del Ministero dell'Economia M5s: Di Battista non si candida alle prossime elezioni Mafia: blitz dei Ros, 27 arresti fra i padrini di Palermo Incontro Putin-Assad: 'La lotta al terrorismo in Sira è prossima alla fine'