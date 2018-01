Text Editor Windows per Programmatori

Leggi la notizia su yourlifeupdated

(Di lunedì 1 gennaio 2018)perHippoEDIT è unpere utenti esperti. È possibile utilizzarlo come un IDE completo con il supporto di progetti, tool esterni e auto-completamento, oppure come semplice visualizzatore di codice sorgente per i web browser e shell. Con HippoEDIT, puoi aprire grandi file di log, visualizzare ed …