Tentano di dar fuoco agli autocarri

Monaco - due italiani Tentano di dar fuoco a un senzatetto e si scattano un selfie : arrestati. “Lo abbiamo fatto per gioco” : Prima hanno scattato qualche selfie per schernirlo, poi hanno incendiato un sacchetto di plastica ai suoi piedi e se ne sono andati. Due italiani sono stati arrestati a Monaco di Baviera per aver tentato di dare fuoco a un senzatetto che stava dormendo su una panchina della stazione centrale della città tedesca. “Lo abbiamo fatto per gioco”, hanno confessato agli agenti bavaresi, come ha riferito Castro Tellez, portavoce della polizia. Per i ...