Tennis | Rafael Nadal presente al TieBreak Tens di Melbourne Meno preoccupazioni in vista

Tennis - Rafael Nadal rinuncia al torneo di Brisbane : problemi al ginocchio - mirino sugli Autralian Open : Rafael Nadal ha comunicato il proprio forfait al torneo di Bribane che comincerà domenica, prima competizione ufficiale della stagione. Il numero 1 al mondo, che aveva già rinunciato all’esibizione di Abu Dhabi, ha ancora dei fastidi al ginocchio destro e dunque ha preferito salvaguardarsi in vista degli Australian Open in programma a metà gennaio. Il primo Slam della stagione rimane l’obiettivo del 31enne che su Twitter si è ...

Tennis : Rafael Nadal costretto a dare forfait al torneo di esibizione di Abu Dhabi per problemi al ginocchio : Rafael Nadal non prenderà parte alla decima edizione del Mubadala World Tennis Championship, torneo di esibizione al via dal 28 dicembre ad Abu Dhabi, che avrebbe aperto ufficiosamente la stagione del numero 1 del mondo. Il tendine del ginocchio non è ancora al 100% ed Il torneo perde così un’altra importante presenza, la più prestigiosa, dopo i forfait dell’ultim’ora dello svizzero Stan Wawrinka e del canadese Milos Raonic, ...

Tennis - Rafael Nadal vince la causa contro l’ex ministro francese Roselyne Bachelot : Rafael Nadal ha vinto la causa contro l’ex ministro francese Roselyne Bachelot. Lo spagnolo aveva citato in giudizio la transalpina in seguito alle accuse che questa aveva rivolto al Tennista all’interno di un’intervista rilasciata circa un anno e mezzo fa alla trasmissione televisiva Le Grand 8. Bachelot, che all’epoca ricopriva la carica di ministro dello sport e della salute francese, aveva insinuato che lo stop di ...

Tennis - ATP Finals Londra 2017 : Rafael Nadal si ritira! “Ho deciso durante il match - mi sarei ritirato anche in caso di vittoria” : Rafael Nadal si ritira dalle ATP Finals. Nella conferenza stampa in seguito alla sconfitta al terzo set contro David Goffin lo spagnolo è stato chiaro, annunciando di ritirarsi dal torneo londinese. “Ho deciso durante il match, avevo sensazioni terribili, non stavo bene in campo. La decisione sarebbe stata la stessa anche in caso di vittoria, sapevo di dover ritirarmi. Ho avuto comunque una stagione splendida, sono contentissimo. Spero di poter ...

Tennis - ATP Finals Londra 2017 : Rafael Nadal si ritira! “Ho deciso durante il match - mi sarei ritirato anche in caso di vittoria” : Rafael Nadal si ritira dalle ATP Finals. Nella conferenza stampa in seguito alla sconfitta al terzo set contro David Goffin lo spagnolo è stato chiaro, annunciando di ritirarsi dal torneo londinese. “Ho deciso durante il match, avevo sensazioni terribili, non stavo bene in campo. La decisione sarebbe stata la stessa anche in caso di vittoria, sapevo di dover ritirarmi. Ho avuto comunque una stagione splendida, sono contentissimo. Spero di poter ...

Tennis - Atp Finals 2017 : i precedenti e le vittorie di Roger Federer e Rafael Nadal nei Masters di fine stagione : Due Tennisti molto diversi tra loro, che stanno ancora scrivendo la storia del Tennis contemporaneo: Roger Federer e Rafael Nadal sono pronti a scrivere un altro capitolo della loro rivalità sportiva alle ATP Finals di Londra che inizieranno domenica 12 novembre. I numeri dei due giocatori in questo torneo sono molto diversi: lo svizzero vanta il maggior numero di presenze assolute (15 con quella di quest’anno, delle quali 14 consecutive ...

Tennis - Atp Finals 2017 : il Masters ultimo atto stagionale dell’eterna sfida tra Roger Federer e Rafael Nadal? : I NextGen possono attendere: i padroni della scena del Tennis mondiale al maschile sono sempre loro: l’iberico Rafael Nadal e l’elvetico Roger Federer. Le Finals che inizieranno domenica a Londra saranno l’occasione migliore per l’ennesima sfida tra i due, in un 2017 già di per sé fantastico per entrambi. Sono proprio loro i Tennisti a giungere nella città britannica con il maggior numero di titoli conquistati in stagione ...

Tennis - ATP Finals 2017 : il sorteggio dei gironi. Rafael Nadal pesca Dominic Thiem e Grigor Dimitrov - Roger Federer con Alexander Zverev : Si è svolto questa mattina il sorteggio dei due gironi delle ATP Finals, ultimo appuntamento della stagione del Tennis. Dal 12 al 19 novembre, alla O2 Arena di Londra, i migliori otto giocatori del 2017 si sfideranno per determinare chi sarà il Maestro, il più forte dell’anno solare. La prima testa di serie e numero 1 del mondo Rafael Nadal è stata inserita nel gruppo “Sampras”. L’avversario sulla carta più ostico per lo ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2017 : Jack Sock e John Isner volano in semifinale - Rafael Nadal e Del Potro ko - che sorpresa Benneteau! : Giornata di quarti di finale nel Masters 1000 di Parigi-Bercy e risultati importanti sul cemento francese. La prima sorpresa di giornata è l’uscita di scena di Rafael Nadal. Problemi al ginocchio per il n.1 del mondo che potrebbero mettere a rischio anche la partecipazione dello spagnolo alle ATP Finals di Londra (12-19 novembre) “Non voglio giocare in queste condizioni, vedrò nuovamente il dottore come fatto dopo Shanghai. Faremo un ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy : Rafael Nadal si ritira! Problemi al ginocchio prima dei quarti di finale - punta alle Finals di Londra : Rafael Nadal si è ritirato dal Masters 1000 di Parigi-Bercy. Lo spagnolo avrebbe dovuto affrontare il serbo Filip Krajnovic nei quarti di finale in programma oggi pomeriggio ma ha deciso di dare forfait a causa di un problema al ginocchio. Nulla di preoccupante per il numero 1 al mondo che però ha preferito salvaguardarsi in vista delle ATP Finals, il Masters di fine stagione in programma a Londra dal 12 al 19 novembre, uno dei pochi tornei che ...

Tennis - i numeri spaventosi di Rafael Nadal : quarto anno da n.1 del mondo. Il trono del 2017 è suo : Nessuna sorpresa. Solo un miracolo avrebbe potuto consentire allo svizzero Roger Federer, non presente al Masters 1000 di Parigi-Bercy, di strappare il primato del ranking mondiale del Tennis al suo amico/rivale Rafael Nadal e le previsioni non sono state disattese. Lo spagnolo, contro il coreano Hyeon Chung, ha chiuso i giochi conquistando non soltanto l’accesso agli ottavi di finale del 1000 ma anche avere la certezza di chiudere questo ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2017 : Rafael Nadal chiuderà l’anno da n.1 del mondo. Sconfitto Chung ed altri record in bacheca : Missione compiuta per Rafael Nadal nel Masters 1000 di Parigi Bercy (Francia). Allo spagnolo sarebbe bastato superare il coreano Hyeon Chung per avere la certezza matematica di concludere il 2017 in cima al Tennis mondiale e la prevedibile vittoria è arrivata. Un 7-5 6-3 in 1 ora e 51 minuti di partita che vale un altro pezzo di storia per il fenomeno di Manacor con nuovi primati da annotare: quarto anno da n.1 del ranking ATP, dopo il 2008, il ...

Tennis - Rafael Nadal a un passo dal numero 1! Oggi deve battere Hyeon Chung per chiudere l’anno davanti a tutti : Rafael Nadal è davvero a un passo dal concludere l’anno al numero 1 nel ranking mondiale. Lo spagnolo completerebbe la missione sconfiggendo Hyeon Chung nel secondo turno del Masters 1000 di Parigi Bercy in programma Oggi pomeriggio (ore 14.00): sul veloce indoor della capitale francese, il 31enne se la dovrà vedere con il promettente sudcoreano (n. 55 al mondo) che al primo turno ha travolto Mischa Zverev. Trionfando Oggi il mancino di ...

Tennis - Ranking ATP (30 ottobre) : Rafael Nadal in vetta - Roger Federer supera i 9000 punti - Fabio Fognini n.1 italiano : Il vertice del Ranking ATP continua ad essere occupato da Rafael Nadal. Lo spagnolo che ritroveremo nel torneo di Parigi-Bercy conserva la vetta del Tennis mondiale nonostante un Roger Federer a segno ancora una volta in questo magico 2017: settimo successo stagionale per lo svizzero che ha suonato l’ottava sinfonia a Basilea, superando in rimonta una grande Juan Martin Del Potro. Per Roger si tratta del 95° titolo in carriera avendo ...