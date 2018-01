Tennis | Fabbiano subito eliminato a Doha

Tennis - ATP Doha 2018 : Thomas Fabbiano esce al primo turno. Passa il georgiano Basilashvili : Dura 78′ il torneo ATP 250 di Doha per Thomas Fabbiano , che cede al primo turno al georgiano Nikoloz Basilashvili , numero 59 del ranking mondiale (14 posizioni meglio del nostro rappresentante), che si impone in due set con il punteggio di 6-4 6-3. Nel primo set parte bene l’azzurro, che nel corso del terzo gioco si procura le prime palle break (due non consecutive), ma il georgiano si salva e nel game successivo opera lo strappo, ...

Tennis - ATP 500 Vienna 2017 : Thomas Fabbiano si arrende a Dennis Novak per la seconda volta in tre giorni : Se non è una bestia nera ci va molto vicino. Thomas Fabbiano è stato eliminato al primo turno del torneo ATP 500 di Vienna dall’austriaco Dennis Novak, vincitore in due set 7-6(4) 7-5. Nulla di strano, a parte il risultato negativo per l’azzurro contro un giocatore molto lontano in classifica (284), se non fosse che si tratta della seconda volta in tre giorni. I due si erano affrontati domenica nell’ultimo turno del tabellone ...