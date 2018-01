Tennis | a 36 anni Roger Federer saprà ancora dimostrare che l’età è solo un numero

Tennis - il 2017 dell’Italia : pochi guizzi dagli uomini - donne mai così male da 20 anni : Un 2017 da dimenticare per il Tennis italiano. Non si tratta solo di risultati: il movimento è in crisi da tempo e in questo anno solare i pochi risultati dei soliti e il calo di altri hanno contribuito ad evidenziare i problemi. Inevitabile iniziare da Fabio Fognini. L’anno era iniziato in modo più che positivo, con il cambio di allenatore e di preparazione per provare a raggiungere traguardi importanti. A Miami, infatti, l’azzurro ...

Tennis - Becker - 50 anni. Il baby campione in bancarotta : Tre anni da super coach di Novak Djokovic lo anno rilanciato nel mondo del grande Tennis, facendogli anche assaporare, per interposta persona, la gioia del trionfo a Parigi dove Nole ha vinto nel ...

Tennis - Maria Sharapova indagata in India : rischia sette anni di carcere per truffa : Maria Sharapova rischierebbe fino a sette anni di carcere. Questa è la notizia che arriva dall’India dove la Tennista è sotto inchiesta per truffa e cospirazione criminale nell’ambito di un caso legato a un’agenzia immobiliare. La russa era stata testimonial di un complesso di appartamenti di lusso che però non sarebbe mai stato realizzato. La Homestead Infrastructure è infatti accusata di aver intascato svariati milioni di ...

Tennis - Jana Novotna morta a 49 anni. “Talento senza controllo. Pura grazia” : Credo di non avere mai adorato una Tennista come Jana Novotna. Era talento puro. Un talento senza controllo: Pura grazia, Pura estetica. Emotivamente fragilissima, la ricordo soprattutto nel 1993, quando giocò un Tennis divino a Wimbledon. Spazzò via la Sabatini e pure la Divina Navratilova: insieme generavano un genio senza pari nel Tennis femminile. In finale trovò la ferocissima e freddissima Graf. Jana aveva già vinto, ma si spense sul 4-1 ...

Tennis - Fed Cup 2017 : Bielorussia e Stati Uniti si sfidano in finale. USA senza titolo da 17 anni : La matricola terribile contro il Paese con il maggior numero di successi: questa la sintesi dell’inedita finale di Fed Cup tra Bielorussia e Stati Uniti. Le europee, al primo anno nella massima serie del torneo, hanno centrato la finale contro ogni pronostico, mentre le nordamericane sono al 29° atto finale della storia, con 17 affermazioni (l’ultimo però risale al 2000, poi tre sconfitte, due delle quali contro l’Italia nel ...

Tennis - WTA Finals Singapore 2017 : Venus Williams straordinaria. A 37 anni rimonta Caroline Garcia e va in finale! : Sarà la statunitense Venus Williams a sfidare la danese Caroline Wozniacki nell’atto conclusivo delle WTA Finals: la sorella maggiore di Serena rimonta e batte la transalpina Caroline Garcia con il punteggio di 6-7 (3) 6-2 6-3 al termine di una battaglia sportiva durata 2 ore e 32 minuti. Nel primo set parte a tutta la francese, che scappa subito via trovando il break nel secondo gioco, ma la maggiore delle sorelle Williams rientra subito ...

Tennis - WTA Finals Singapore 2017 : Garbine Muguruza implacabile - annichilita Jelena Ostapenko : L’iberica Garbine Muguruza risponde alla ceca Karolina Pliskova e batte la lettone Jelena Ostapenko nell’esordio delle WTA Finals, con il punteggio di 6-3 6-4 in 86 minuti di gioco. Molto importante, in chiave passaggio alle semifinali, la vittoria in due set della spagnola. Nel primo set parte forte l’ex numero 1 del mondo, che sale subito 2-0, salvo concedere l’immediato controbreak. La lettone non riesce però a ...