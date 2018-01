Superlune | eclissi e un cielo rosso fuoco | ecco gli eventi astronomici del 2018

Eclissi - Superlune e comete : ecco gli imperdibili eventi astronomici del 2018 : Quasi archiviato il 2017, sta per iniziare il 2018, un nuovo anno denso di eventi astronomici imperdibili ed affascinanti. Andando per ordine, innanzitutto l’anno nuovo inizierà con due Superlune (due lune in fase di plenilunio che appariranno più grandi e luminose in quanto il satellite verrà a trovarsi alla minima distanza dalla Terra): la prima sarà osservabile, meteo permettendo, nella notte tra 1 e 2 gennaio, la seconda il 31 gennaio, ...