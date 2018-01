Steven Zhang sulla crisi dell' Inter | ' Continuiamo senza rimpianti'

: Steven Zhang: “Inizia un nuovo capitolo da scrivere, continuiamo a lottare per i nostri obiettivi” Il figlio... - interclubpavia : Steven Zhang: “Inizia un nuovo capitolo da scrivere, continuiamo a lottare per i nostri obiettivi” Il figlio... - SpazioInter : Steven #Zhang: "Inizia un nuovo capitolo, continuiamo a lottare per i nostri obiettivi" #Inter… - markgrika : RT @FcInterNewsit: Steven Zhang: "Il nuovo capitolo è ancora da scrivere, continuiamo a lottare per i nostri obiettivi" - PremiumSportHD : #premiumsport #Inter - #StevenZhang: "Continuiamo a lottare per i nostri obiettivi". - CiaCecy : RT @FcInterNewsit: Steven Zhang: "Il nuovo capitolo è ancora da scrivere, continuiamo a lottare per i nostri obiettivi" -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 1 gennaio 2018) Parla del momento no, figlio del proprietarioe personaggio molto legato alla squadra, tanto da essere il primo papabile alla presidenza nerazzurra. Sicuramente è l'uomoa famiglia Suning più vicino all', tanto che se si pensa al vero presidente dei milanesi non si può non pensare a lui, naturalmente coadiuvato dall'eterno Javier Zanetti. L'non va, dicembre sicuramente da dimenticare dove si sono viste tutte le mancanzea squadra, specialmente in attacco, dove si è segnato un solo gol nelle ultime 5 partite, partite che hanno visto due sconfitte in campionato, due pareggi in Coppa Italia e un pareggio in campionato. Ruolino di marcia veramente decadente per una squadra che lottava, primaa disfatta contro l'Udinese, per il verticea classifica. "La vita è piena di avventure e sorprese. Ora un nuovo capitolo è in attesa di ...