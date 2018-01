Sport 2018 - che anno! Olimpiadi Invernali - Giochi del Mediterraneo - European Championships e tanto altro…365 giorni da non perdere su OA Sport : Benvenuto, 2018! Sarà un anno Sportivo memorabile, con un addensarsi di grandi eventi che non concederà un attimo di tregua ad appassionati ed addetti ai lavori. L’Italia non si è qualificata ai Mondiali di calcio? Tranquilli, di carne al fuoco ce ne sarà davvero tantissima. Si comincia a febbraio con le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il Bel Paese ci arriverà con diverse carte da giocare, confidando di cancellare lo ...

Sampdoria - l'avvocato Romei annuncia : 'Nel 2018 inaugureremo il nuovo centro Sportivo' : Fa festa il San Paolo ( HIGHLIGHTS ) Formazioni ufficiali Napoli-Sampdoria: Insigne di nuovo titolare Napoli-Sampdoria diretta tv e streaming live, ecco dove vedere il match di sabato 23/12 Gli ...

Arrampicata Sportiva - Calendario 2018 : tutte le date e gli eventi da seguire. Il programma tra Mondiali e Coppa del Mondo : Il 2018 dell’Arrampicata sportiva si preannuncia particolarmente ricco e appassionante. Siamo a metà del quadriennio che conduce alle Olimpiadi di Tokyo 2020, la prima rassegna a cinque cerchi per questo sport. La stagione culminerà con i Mondiali in programma a Innsbruck dal 6 al 18 settembre, in precedenza tantissime tappe di Coppa del Mondo che ci terranno compagnia da aprile a novembre. Di seguito il Calendario completo del 2018 per ...

Sampdoria - il punto di Romei in vista del 2018 : dal nuovo centro Sportivo allo stadio : L’avvocato Antonio Romei ha fatto un punto sul momento della Sampdoria al termine di questo 2017 proiettandosi già al 2018. Ecco quanto dichiarato in un’intervista a ‘Samp Tv’: “Era fondamentale chiudere con una vittoria, sofferta ma che ci dà una grande gioia. Dovevamo crescere, adesso dobbiamo consolidare. Tutti i progetti stanno andando avanti, la squadra ha acquisito la mentalità giusta ed è consapevole della ...

Oroscopo degli Sportivi 2018 – Italia - che anno! Le previsioni di Olympiadamus sugli azzurri : tra sogni e profezie : Non ha mancato l’appuntamento, c’era tutto il mondo sportivo che lo aspettava e lo invocava, il Vate è apparso nuovamente come tutti gli anni. Olympiadamus è disceso nuovamente tra noi, si è seduto nel Tempio dello Sport, ha scrutato attentamente gli astri, ha valutato le congiunture planetarie, gli allineamenti del cosmo e gli incroci satellitari, si è appellato alle sue rinominate doti profetiche. E alla fine ha vaticinato, ha ...

Arrampicata Sportiva - Italia pronta al decollo nel 2018. Lavorare sulla combinata in vista delle Olimpiadi! : L’Italia dell’Arrampicata sportiva è reduce da una buonissima stagione, il nostro movimento si sta confermando su buonissimi livelli anche in campo internazionale e non è utopistico pensare a un’ulteriore crescita nel corso del prossimo triennio che conduce alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Questo sport, infatti, è entrato a far parte del programma a cinque cerchi per la prima volta nella sua storia e la nostra Nazionale vorrà ...

CALENDARIO Sport 2018 – Tutte le date - le gare - gli eventi : il programma di tutti gli appuntamenti dell’anno - mese per mese : Il 2018 è ormai alle porte. Sarà un anno ricchissimo di SPORT con tantissimi eventi che ci accompagneranno per i prossimi 12 mesi. Siamo a metà del percorso che conduce alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e la maggior parte degli SPORT tornerà a essere protagonista con i propri Mondiali ed Europei: le discipline a cinque cerchi eleggeranno i propri nuovi Campioni. Questo sarà però soprattutto l’anno delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: ...

easyJet punta per il 2018 a traSportare 90 milioni di passeggeri (+13%) : Il nuovo amministratore delegato di easyJet Plc, Johan Lundgren, punta ad aumentare del 13% i passeggeri trasportati attraverso l'ampliamento di flotta e collegamenti. Lundgren, che dal 1 dicembre ha ...

Rai Sport - Coppa Italia Tim Cup 2017/2018 Quarti - Programma e Telecronisti : Prendono il via Martedì 26 Dicembre i Quarti di finale di Coppa Italia che vedrà disputarsi spalmate in due settimane 4 partite tutte in diretta esclusiva onda sulle reti Rai. Si comincia oggi alle 21.00, con i riflettori puntati in diretta su Rai 2 HD per Lazio-Fiorentina. <...

Dove guardare lo Sport in TV nel 2018 : Champions e Motori su SKY con la RAI outsider : Il 2018 vedrà una vera rivoluzione per tutti i palinsesti televisivi relativi allo sport. SKY trasmetterà la Champions ma anche la RAI è in lizza. A Mediaset restano le briciole Dove guardare lo sport in TV nel 2018. Tutti i dettagli L’anno che sta per arrivare vedrà una vera rivoluzione per chi segue lo sport. […]

OSCAR 2018 – Il premio OA Sport va a Federico Pellegrino : “Mi è sempre piaciuta Olimpiazzurra” : Federico Pellegrino ha vinto la seconda edizione del premio OA Sport. Succede al tiratore Giovanni Pellielo, che si era imposto in questa speciale classifica nel 2016. Un premio che la redazione di OA Sport decide di attribuire al campione che più di ogni altro ha saputo mettere in mostra particolari doti di natura umana nelle grandi imprese compiute. In questo senso, abbiamo apprezzato nel valdostano una prerogativa troppo spesso smarrita dalle ...

Rally : la Ford torna in maniera ufficiale nel Mondiale 2018 accanto al team M-Sport : La FIA ha reso nota la startlist del Mondiale Rally 2018 ed è stata così confermata la presenza della Ford, in maniera ufficiale, accanto al team M-Sport. La Casa di Detroit aveva concluso il suo impegno ufficiale nel WRC al termine del campionato del 2012, anche se la M-Sport era andata avanti con le vetture americane. Nonostante non vi fosse il supporto diretto con la Ford, il team citato è riuscito nell’impresa di conquistare ...

Pallanuoto - A1 2017-2018 : decima giornata. Si gioca prima della pausa natalizia - big-match Sport Management-AN Brescia : ...00 Reale Mutua Torino 81 Iren-Pallanuoto Trieste 16,00 Lazio-Canottieri Napoli 16,30 Brescia-Banco Bpm Sport Management 18,00 diretta streaming su https://www.federnuoto.it/live/index.html ...

