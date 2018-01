Speed skating - Europei Kolomna 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dal 5 al 7 gennaio i pattini veloci dell’anello ghiacciato di Kolomna (Russia) entreranno in scena per gli Europei di Speed skating 2018, ultima competizione prima dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang (Corea del Sud). A circa un mese dall’inizio della rassegna a Cinque Cerchi, gli skater si esibiranno in questa tre giorni russa che ha il sapore della prova di verifica. Da questo punto di vista la squadra italia guidata da ...

Speed skating - Mondiali Amsterdam 2018 : il calendario completo e le date. Il programma della rassegna iridata in Olanda : I Mondiali allround di Speed skating si disputeranno quest’anno ad Amsterdam, in Olanda, dal 9 all’11 marzo. Nel primo giorno di gare scenderanno in pista le donne, con le prove sui 500 e sui 3000 metri. Sabato sarà il giorno con il maggior numero di competizioni: le donne termineranno le proprie fatiche con le prove sui 1500 e sui 5000 metri, mentre gli uomini inizieranno con le sfide sui 500 e sui 5000 metri. Domenica gran chiusura ...

Speed skating - Europei Kolomna 2018 : il calendario completo e le date. Il programma della rassegna continentale : Il primo fine settimana del 2018 vedrà andare in scena gli Europei di Speed skating: a Kolomna (Russia) si assegneranno quattro titoli al venerdì, altrettanti al sabato e sei la domenica. Il 5 gennaio, dopo la Cerimonia d’apertura, spazio a 500 e 1500 metri sia maschili che femminili. Nel giorno dell’Epifania toccherà ai 1000 metri sia maschili che femminili, nonché dei 3000 metri femminili e dei 5000 metri maschili. Il 7 gennaio ...

Speed skating - sono 16 le card olimpiche per l’Italia a Pyeongchang 2018 : L’International Skating Union ha assegnato le carte olimpiche dello Speed Skating a tutte le Nazioni per le Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018: all’Italia sono toccate 16 card, delle quali 11 in campo maschile e 5 in campo femminile, su un totale di 100 uomini ed 80 donne che prenderanno parte alla rassegna a cinque cerchi. Ogni Paese può schierare fino a 10 uomini e 10 donne, massimo tre atleti su ogni distanza (che scendono a due ...

Speed skating - weekend da incorniciare per gli azzurri a Salt Lake City tra record e pass olimpici : Miglior fine settimana per lo Speed Skating italiano non poteva esserci a Salt Lake City, sede dell’ultima prova di Coppa del Mondo valida per le qualificazioni alle Olimpiadi. Gli azzurri si sono ben comportati, certificando diverse qualificazioni alla rassegna a cinque cerchi, impreziosite da un record italiano. Il record caduto è quello del team pursuit maschile: Andrea Giovannini, Nicola Tumolero e Riccardo Bugari hanno fermato il ...

Speed skating - Coppa del Mondo 2017-2018 : Tumolero sfiora il podio a Salt Lake City! Vittorie di Kodaira - Yuskov - Bloemen : A Salt Lake City (USA) si è conclusa la quarta tappa della Coppa del Mondo 2017-2018 di Speed skating, ultimo evento dell’anno solare prima di rilanciarsi verso le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Nell’ultima giornata si sono assegnati quattro titoli. 5000 METRI (maschile): Nicola Tumolero ha sfiorato il terzo posto! L’azzurro, con il tempo di 6:07.50, è arrivato quarto a soli 19 centesimi dal tedesco Moritz ...

Speed skating - Coppa del Mondo Salt Lake City 2017 : Lollobrigida fuga per la vittoria nella mass start - Giovannini settimo nella stessa specialità : Continua a riservare grandi gioie il ghiaccio di Salt Lake City (Stati Uniti) allo Speed skating italiano, sede della quarta tappa di Coppa del Mondo 2017-2018. Dopo lo straordinario podio del team pursuit maschile di ieri è Francesca Lollobrigida l’eroina di questa giornata in casa azzurra. La skater romana ha infatti vinto la mass start dominando letteralmente la scena dal primo metro ed arrivando in solitaria a braccia alzate. Un successo ...

Speed skating - Coppa del Mondo Salt Lake City 2017 : Francesca Lollobrigida trionfa in solitaria! L’azzurra fa sua la mass start negli States : Continua a riservare grandi gioie il ghiaccio di Salt Lake City (Stati Uniti) allo Speed Skating italiano, sede della quarta tappa di Coppa del Mondo 2017-2018. Dopo lo straordinario podio del team pursuit maschile di ieri è Francesca Lollobrigida l’eroina di questa giornata in casa azzurra. La skater romana ha infatti vinto la mass start dominando letteralmente la scena dal primo metro ed arrivando in solitaria a braccia alzate. Un ...

Speed skating - Coppa del Mondo Salt Lake City 2017 : nella mass start tre italiani in finale : Dopo la stupenda notizia della qualificazione ai Giochi Olimpici del team pursuit maschile, nella notte italiana sono arrivati altri risultati di prestigio per i nostri rappresentanti impegnati a Salt Lake City nella tappa di Coppa del Mondo di Speed Skating: nella mass start sono andati in finale tre atleti italiani su quattro. In campo femminile destini molto diversi per le nostre rappresentanti: Francesca Lollobrigida ha vinto con 63 punti la ...

Speed skating - Coppa del Mondo Salt Lake City 2017 : il team pursuit è secondo negli States! Gli azzurri qualificati ai Giochi di Pyeongchang 2018 : E’ subito grande Italia nella prima giornata di gare della quarta tappa della Coppa del Mondo 2017-2018 di Speed Skating a Salt Lake City (Usa). Sull’ovale di ghiaccio a stelle e strisce il team pursuit azzurro ha colto un risultato superbo, piazzandosi in seconda posizione con il crono di 3’36″54 alle spalle del Canada per appena 0″10 ed a precedere la forte formazione neozelandese di 0″25. Andrea Giovannini, ...

Speed skating - squalifiche per Noemi Bonazza e David Bosa : volevano allenarsi con Giorgio Baroni : Le mancate partecipazioni di Noemi Bonazza e David Bosa alle tappe di Coppa del Mondo 2017-2018 di Speed Skating, qualificanti per i Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang 2018, non erano casuali. I due pattinatori trentini, infatti, come riporta il “Trentino” sono stati squalificati in seguito al deferimento ricevuto dalla Federghiaccio dopo l’abbandono del raduno federale di fine luglio comportante, in principio, una ...

Speed skating - Coppa del Mondo Salt Lake City 2017 : l’Italia vuol continuare a stupire anche negli Stati Uniti : Neanche il tempo di respirare per gli atleti dello Speed Skating e dopo il weekend di Calgary (Canada) vi è quello di Salt Lake City (Stati Uniti, 8-10 dicembre), valido per la quarta tappa di Coppa del Mondo 2017-2018. Sull’anello di ghiaccio stelle e strisce gli atleti più forti del Mondo si contenderanno i gradini del podio e gli ultimi punti a disposizione per la qualificazione ai Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang ...

Speed skating - Andrea Giovannini : “Sono felicissimo - condizione in ascesa ed a Pyeongchang…” : ESCLUSIVA OA SPORT – E’ un Andrea Giovannini che porta via con sé dall’esperienza di Calgary (Canada), sede del terzo round della Coppa del Mondo 2017-2018 di Speed Skating e qualificante per i Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang, tante soddisfazioni. Nell’ultima giornata di gare sul ghiaccio dell’Oval olimpico l’azzurro, infatti, ha letteralmente dominato la mass start maschile. Il trentino, reduce da un ...

Speed skating - Andrea Giovannini e una vittoria arrivata…troppo presto! : Nello sport vincere conta sempre. Partiamo da un’ovvietà per spiegare come sia importante anche il come ed il quando si vince… Andrea Giovannini (e con lui anche Nicola Tumolero e Davide Ghiotto) ha compiuto l’atteso salto di qualità nello Speed skating, diventando a tutti gli effetti un atleta di vertice di questa disciplina. Nella tappa di Coppa del Mondo appena conclusa a Calgary ha frantumato il proprio primato personale ...