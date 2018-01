: SPECIALE DI INIZIO ANNO: I giochi più attesi dalla redazione nel 2018! - TruegamersITA : SPECIALE DI INIZIO ANNO: I giochi più attesi dalla redazione nel 2018! - SpeziaPaola : RT @Stella_p03: @ThomasOfficial Sei un amore?? buon 2018 Thomas! Grazie di aver reso il mio 2017 speciale. Sono felice di averti seguito du… - Annamar56480187 : RT @Rada00563645: ????Auguri a tutti di buon inizio e che sia un' Anno speciale e piacevole per tutti?????????????????? - romi_andrio : RT @DianaPresidente: Il #concertodicapodanno di @Vienna_Phil segna l'inizio del nuovo anno. Ogni volta comincio così a guardare il futuro,… - MrMario946 : Regalo di inizio d'anno per i miei follower: chi vuole, può chiedermi in privato entro stasera una foto/video speciale -

Leggi la notizia su truegamers

(Di lunedì 1 gennaio 2018) Salve a tutti amici e amiche di Truegamers.it! In questo articolo noi delladel vostro sito di videopreferito (si spera) abbiamo deciso di elencarvi non ipiùdell’prossimo, ma quelli che NOI, stiamo aspettando con l’acquolina alla bocca. Lo so, probabilmente non ve ne fregherà niente, ma abbiamo pensato di …DI: IpiùnelTruegamers.it.