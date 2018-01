Spari in aria dalla moto Ferito 12enne a Napoli

Capodanno - festa blindata nelle piazze. A Napoli - Spari in aria : ragazzino di 12 anni ferito a una gamba : festa blindata per il Capodanno nelle piazze italiane. ferito un 12enne a Napoli: era su un balcone e dei ragazzi in motorino avrebbero sparato in aria. Sempre a Napoli colpito da un proiettile ...

Curling - Europei 2017 – L’impresa leggendaria dell’Italia - il bronzo tutto cuore di una squadra unica. Diana GaSpari infinita - ora il sogno Olimpiadi : L’Italia ha riscritto la storia del Curling conquistando un’incredibile medaglia di bronzo agli Europei: per la terza volta nella storia la nostra Nazionale femminile riesce a salire sul podio della rassegna continentale, a undici anni di distanza dall’ultima volta e addirittura 35 anni dopo l’indimenticabile argento strappato in Scozia nel 1982. All’epoca nessuna delle ragazze sul ghiaccio questa sera era ancora ...

'Colpo' alla concessionaria Reggiani : Spariscono due auto e otto pneumatici : Furti in aziende e negozi: tre interventi delle Volanti ieri a Parma. Sono state portate via due auto, per un valore di 30mila euro l'una, dalla concessionaria Reggiani di via San Leonardo. Rubati ...