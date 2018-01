Smog | bilancio 2017 di Arpa Lombardia | maglia nera a Cremona

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 1 gennaio 2018)con 105, segue Pavia con 101, Milano 96, Lodi 90, Mantova 87, Monza 86, Brescia 81, Bergamo 70, Como 69, Varese 45, Lecco 43, Sondrio 22: sono questi i giorni di superamento di 50 microgrammi al metro cubo di PM10 registrati dalle stazioni di rilevamento dial 31 dicembre. In tutti i capoluoghi lombardi, con la sola eccezione della città valtellinese, è stato dunque superato il limite previsto dalla normativa italiana ed europea di non più di 35 giorni sopra la soglia, anche se è bene sottolineare come il trend della media annuale, il cui limite di legge è di 40 µg/m3, sia rispettato praticamente quasi ovunque ed é in costante miglioramento. Rispetto al 2016, anno più favorevole dal punto di vista meteorologico specialmente per le città di pianura, a pesare sull’andamento delè stata soprattutto la siccità registrata nei mesi di ...