Serie C | Lucarelli rischia l' esonero | clamoroso | spunta il nome di un ex Lecce

(Di lunedì 1 gennaio 2018) InC, il 2017 si chiude con un risultato a sorpresa, maturato nel girone meridionale. La clamorosa sconfitta del Catania, tra le mura amiche, contro la Casertana, tiene distanziata la squadra etnea a 4 punti dalcapolista e mette in serio pericolo la panchina di. Il tecnico aveva la possibilita', alla ripresa del torneo, di arrivare allo scontro diretto contro i giallorossi, ad un solo punto di distacco. 21 gennaio 2018,-Catania, scontro decisivo? Ora, invece, il 21 gennaio 2018, il match-Catania, potrebbe risultare decisivo per i destini di entrambe le squadre. Infatti, i giallorossi hanno l'occasione, con una vittoria, di chiudere anzitempo, il discorso per la promozione diretta, mentre gli etnei hanno l'obbligo di fare risultato per non compromettere, irrimediabilmente, l'esito finale del #campionato. A tal proposito, la dirigenza etnea ...