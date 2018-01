Sci - Tutti gli appuntamenti della settimana | dal fondo in Val di Fiemme al City Event di

Scivolone di Trump : "Nel primo anno ho firmato più leggi di tutti gli altri presidenti" : Nel suo compulsivo attivismo online e offline di questi ultimi giorni del 2017, Donald Trump sta regalando chiose a 360 gradi, dalle proteste in Iran all'economia, passando per le 'fake news' e la consueta eco-ironia sull'effetto serra. Dalla sua residenza di Mar-a-Lago in Florida - anche detta la Casa Bianca d'inverno - dove si trova per trascorrere ...

Francesco Gabbani : “Basta con la Scimmia. La politica? Voterei tutti e tre : Renzi - Berlusconi e Grillo - in fondo siamo colleghi” : Per Francesco Gabbani è stato senza dubbio un grande anno. Anche se, in una lunga intervista al Corriere della Sera, il cantante che ha sbancato con Occidentali’s Karma (al festival di Sanremo ma non solo) ha voluto specificare cosa pensa, dopo tanti mesi, della scimmia protagonista della coreografia di questo brano: “Mi ha rotto un po’ le scatole. Pare quasi che Sanremo l’ abbia vinto lei… Ancora adesso trovo ...

Inter e Lazio non danno spettacolo : un pari Scialbo che scontenta tutti! : 1/19 LaPresse/Fabio Ferrari ...

Balotelli e un 2017 all’insegna della rinaScita : tutti i goal segnati in questo anno solare [VIDEO] : Il 2017 che sta per concludersi può essere considerato l’anno della definitiva rinasciata per Mario Balotelli. ‘SuperMario’ ha dimostrato di aver messo definitivamente la testa a posto trascinando il Nizza a suon di goal. Nella passata stagione il numero 45 rossonero è riuscito a portare il club francese fino ai preliminari di Champions League mentre in questa prima parte di stagione i goal di Balotelli hanno permesso al Nizza ...

Sci alpino - Federica Brignone torna alla vittoria! Tutti i successi in Coppa del Mondo : sei trionfi in 3 diScipline : Federica Brignone ha vinto il gigante di Lienz ed è così tornata sul gradino più alto della Coppa del Mondo di sci alpino. La 27enne è stata letteralmente strepitosa sulle nevi austriache: quarta dopo la prima manche ha tirato fuori una prestazione da urlo nella seconda ed è così riuscita a battere le accreditate Rebensburg e Shiffrin. L’azzurra ha vinto la sua sesta gara in Coppa del Mondo: lo scorso inverno si impose in ben tre prove ...

Sci alpino - Combinata Bormio 2017 : ITALIA SHOW. Paris davanti a tutti - Fill terzo! Si sogna il podio - più tardi lo slalom : Grandissima ITALIA a Bormio, dove sulla mitica Stelvio è in scena oggi la Combinata alpina maschile. davanti a tutti c’è infatti il vincitore della prova di ieri, il nostro Dominik Paris, che con il tempo di 1’48″71 è riuscito a concludere la prima delle due prove della Combinata, quella di discesa, in testa. L’azzurro prosegue con il suo straordinario momento di forma e dimostra di essere davvero a suo agio con la pista ...

L'Infn bandisce i concorsi Donne nella Fisica e ScienzaPerTutti : ... bandisce per tutti gli studenti italiani due concorsi sul tema della Fisica per chiudere un anno grandioso come il 2017 che ci ha regalato scoperte di cui hanno parlato i giornali di tutto il mondo ...

Sci alpino - l’Italia torna a vincere a Bormio! Tutti i precedenti : doppietta di Paris nel segno di Tomba : L’Italia è tornata a trionfare a Bormio dopo un lungo digiuno. La mitica pista Stelvio ha sorriso ai nostri colori grazie a Dominik Paris che ha confezionato la discesa libera perfetta battendo i colossi Svindal e Jansrud. L’ultima affermazione italiana in Valtellina risaliva al 2012 quando fu proprio Paris a festeggiare (ricordiamo però che il Circo Bianco non è transitato in questa località per ben tre anni). Solo un altro sigillo ...

Sci - Coppa del Mondo : Bormio - tutti contro Svindal. È partita la discesa : La quarta prova di discesa libera maschile in programma a Bormio scatta stamane alle 12,30 (diretta RaiSport ed Eurosport). C'è grande attesa per la gara che percorre la mitica pista dello Stelvio, ...

Cecchi Gori ricoverato - lo sfogo dell'ex compagna Valeria Marini : 'Vittorio laSciato solo da tutti' : Valeria Marini, per sei anni compagna di Vittorio Cecchi Gori, è stata la donna più importante del produttore dopo il tempestoso divorzio da Rita Rusic. Tra alti e bassi, litigate e riappacificazioni, ...

"Vittorio è stato abbandonato da tutti. Io solamente non l'ho mai laSciato - dovevamo passare il Natale insieme" : Nelle ultime apparizioni televisive Cecchi Gori è apparso in sovrappeso e le sue condizioni fisiche non sembravano le migliori. Il peggioramento delle sue condizioni è arrivato la notte della vigilia di Natale, quando è stato ricoverato al Gemelli di Roma per un'ischemia cerebrale. Ora si sta riprendendo ma tanta è stata la preoccupazione dei suoi familiari e di Valeria Marini, sua compagna per sei anni, che a Il ...

Sci alpino - Fill davanti a tutti nella prova cronometrata di Bormio : Fill e Innerhofer ai primi due posti nella prima prova cronometrata della discesa di Bormio. Paris quinto Va in scena con un giorno di anticipo la prima prova cronometrata della discesa che torna ...